Gastón Pauls, actor y productor, estuvo varios años en relación con Agustina Cherri, con quien tuvo a Muna y Nilo Pauls, en medio de su adicción al consumo de drogas. En conversación con María Laura Santillán para Infobae, Gastón habló de cómo le explicó a su hija qué era lo que consumía.

El actor contó que su adicción a la cocaína se produjo antes del nacimiento de Muna y que, desde que ella era pequeña, él asistía a grupos de rehabilitación, lo que causó la curiosidad de su hija a lo largo de los años. Gastón Pauls, además de luchar contra su el consumo, batalla para instalar esta conversación en los medios de comunicación argentinos.

"La droga pasa a ser más. Al principio parece una protección, tomás más merca porque te da más energía. Después, ahí está el engaño del consumo", comenzó hablando el productor. Muna, cuando tenía 5 años me decía ´¿A dónde vas?´ ´A un grupo´ le respondí. A a los 5 años y medio seis, me dijo: ´Y para qué vas a un grupo´, ´Para hablar de cosas que me hacían mal y que quiero que me hagan bien´, respondí. A los 7 y medio me dijo ´¿Qué hacías?" y le dije "Tomaba cocaína". "¿Y qué te hace la cocaína?" y le expliqué", soltó Gastón.

"¿Cómo no les voy a contar primero mi renacimiento, previo a su nacimiento? ¿Cómo no le voy a hablar de mi búsqueda, de salir de la oscuridad, si es lo más lindo que puede haber", reiteró. "Ellos tienen un padre adicto en recuperación", expresó contundente Gastón Pauls sobre su batalla contra la cocaína.

Gastón Pauls junto a Muna y Nilo Pauls, hijos del actor y Agustina Cherri

Parte fundamental de su recuperación fue incluir a sus hijos en las conversaciones sobre el consumo, siempre estableciendo un límite por la edad de los pequeños, y fue en medio de una entrevista cuando llamó a Nilo y Muna, para hablar directamente con sus hijos, sobre su historia.

El actor le contó a María Laura Santillán que invitó a Mauricio Macri y Alberto Fernández a hablar en su programa sobre las diferentes maneras de combatir el consumo de drogas desde la parte política, pero no recibió respuesta. "Se acercan políticos, pero lamentablemente no los de primera línea. Llamé a Alberto, llamé a Mauricio para pensar ´¿Qué hacemos?´ porque se van a morir macristas y kirchneristas".

Gastón Pauls junto a sus hijos

Gastón explicó que la conciencia del consumo de drogas es un proceso diario y que le costó 20 años aceptarlo. Durante los peores momentos de su adicción, Pauls contó que "Estaba acompañado de Agustina, mis amigos y familia" y que perdió a varios de ellos en el camino a causa de la adicción.

