Gastón Pauls habló sobre las declaraciones de Pamela David acerca de las adicciones de su hermano

Gastón Pauls habló con revista Gente en el homenaje a Hector Alterio, que se realizó en el Centro Cultural Kirchner. En esta entrevista, el conductor le dedicó unas palabras a Pamela David por sus dichos con respecto a las adicciones que sufría su hermano y que condujeron, posteriormente, a su fallecimiento. En un emotivo descargo, la conductora se emocionó y aclaró que todavía no se siente los suficientemente fuerte como para participar de Seres Libres, el programa que conduce el actor. por Crónica TV. En el ciclo, el conductor invita a figuras del medio que lidiaron con las adicciones para que hablen de su experiencia.

Gastón Pauls junto a sus hijos

"Me contaron varias personas lo que dijo ella y luego vi el programa. Obviamente que la persona tiene la libertad de contar o no contar. Son cosas que procesar. Cada uno tiene su tiempo y es absolutamente respetable. Acompaño la decisión", explicó Gastón Pauls sobre la decisión de Pamela David de rechazar la invitación del actor a su programa.

Entonces, se le consultó al conductor de Seres Libres si le gustaría tener a Pamela David como invitada en su programa para que hable sobre su experiencia como hermana de un adicto. "En realidad me gustaría que ella se sienta cómoda siempre en la vida. Espero que pueda procesar su momento de la mejor manera", respondió Gastón Pauls con seguridad.

Gastón Pauls y Liz Solari

Pamela David contó su sufrimiento por la muerte de su hermano y sus adicciones

Pamela David habló sobre Franco, su hermano, que se suicidó en el año 2020, durante la pandemia. Con tan solo 22 años, el joven se quitó la vida y la conductora no puede recuperarse todavía. Entonces, en LAM contó detalles y aprovechó para concientizar acerca de la droga. "La droga mata, y esa problemática no es solamente de mi familia", aseguró.

Rápidamente, Pamela David recordó un episodio en Desayuno Americano con unos dichos polémicos que tuvo. "La droga va de la mano de la delincuencia. En ese momento cuando hacía Desayuno lo asocié. Y si bien me he equivocado un montón de veces con un montón de cosas, con ese tema no me equivoqué", aseguró con contundencia. Luego, se explayó: "Porque las drogas destruyen las vidas del adicto pero también de todo su entorno, padres, amigos, familia, parejas, todo", contó en LAM, ciclo que conduce Ángel De Brito en las noches de América.

Pamela David junto a Daniel Vila

Luego, hizo referencia al programa Seres Libres que conduce Gastón Pauls en Crónica TV y abrió su corazón al hablar de cómo se siente a dos años de la muerte de su hermano a causa de las adicciones. "El programa de Gastón Pauls es muy valioso, y yo hasta ahora nunca pude ir porque necesito darle una vuelta y estar preparada y estar fuerte, pero yo hoy no puedo hacerlo. ¿Con qué cara le digo a alguien que se puede salir adelante? Pero es algo que voy a trabajar, es un tema que está siempre ahí, pendiente. Hoy no, hoy no puedo".

NL.