Georgina Barbarossa furiosísima con Moria Casán: “Con esa señora no me hablo”

La mala relación entre Georgina Barbarossa y Moria Casán viene de hace muchos años, y no parece mejorar. Todo comenzó cuando La One lanzó fuertes declaraciones contra el marido de Barbarossa muchos años atrás, Miguel “Vasco” Lecuna, metiéndose con el alcoholismo con el que batallaba su esposo.

“No la voy a perdonar jamás porque habló muy mal de mi marido. Habló mal de él cuando estaba vivo y después cuando murió. Se cree que tiene una lengua filosa y karateka, como dice ella, y se metió con una enfermedad de mi marido, que era el alcoholismo”, había explicado la actriz en una entrevista hace mucho tiempo.

Parece que aún mantiene su decisión de no perdonarla, porque durante una entrevista en A La Tarde, Barbarossa fue consultada sobre si iría a ver la obra en la que participa Moria, Brujas, y no pudo disimular su molestia al nombrar a la Diva.

Georgina Barbarossa, furiosa por las preguntas sobre Moria Casán.

A diferencia de como se suele mostrar, la actriz se enojó mucho con la pregunta y contestó: “No, porque yo con esa señora no me hablo”. Luego, continuó y dejó en claro que la decisión no tiene que ver con la obra en sí, sino con la presencia de Moria. “La vi en su momento y es una súper obra con un elenco maravilloso”, explicó.

En el programa, intentaron sacar un poco más de detalles sobre la relación entre Georgina y Moria, pero a la entrevistada no le cayó para nada en gracia y muy molesta lanzó: “Basta, no voy a hablar de esa señora. No me hables porque no voy a hablar”.

La actriz continuó la entrevista, pero siguió aclarando que no tenía pensado arreglar las cosas con la Diva, manteniéndose firme a lo que había declarado en entrevistas anteriores, y tampoco tenía ganas de seguir continuando con esa pelea frente a las cámaras.

Moria Casán se peleó con Fátima Flórez al aire

La One no desaprovecha ninguna ocasión para crear una polémica. Recientemente, la actriz se vio envuelta en un conflicto con Fátima Flórez.

La humorista se encontraba dando una entrevista cuando el periodista Rodrigo Lussich le contó que Moria le estaba enviando mensajes diciéndole que había registrado su marca y ahora le tendría que pagar cada vez que use su nombre.

“Dice que registró su nombre como una empresa, así que hay que monetizar el uso. Le vas a tener que pagar”, explicó el notero. Fátima no le dio mucha importancia al mensaje y le respondió atrevidamente: “Moria dejate de joder, andá a laburar y ganate la plata”.

A Moria le enfureció muchísimo esta reacción por parte de la imitadora y continuó mandándole mensajes a Lussich que evidenciaban su enojo.

“¿Me manda a laburar a mí? ¡Ridícula!”, escribió Moria. Luego de otros descargos, la Diva concluyó: “Muero con el descoloque. Que se relaje y que Norbertito (el marido de Fátima) pague. Mejor que no me haga y vaya por el outlet actual”.