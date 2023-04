Georgina Barbarossa se encuentra al frente de la conducción de La Peña Morfi, el programa que conducía Jey Mammón, junto con Jesica Cirio hasta que Telefe termine de resolver el conflicto por la denuncia de Lucas Benvenuto.

El caso de Jey Mammón, quien viajó a España para despejarse de la polémica, sigue siendo un tema de qué hablar en el mundo del espectáculo.

Qué dijo Georgina Barbarossa contra Jey Mammón

La conductora de A la Barbarossa se mostró angustiada por la situación que atraviesa el canal y expresó que ella siempre estará disponible para lo que necesite la producción. "Por abril si, ya me confirmaron el mes, después más no sé, de verdad... Yo estoy para el canal, así que en lo que me necesiten allí estaré", explicó la conductora a Intrusos sobre su continuación en La Peña Morfi.

Georgina, a su vez, señaló que Jey Mammón estuvo "Horrible" en las entrevistas que dio con Jorge Rial y Baby Etchecopar, en donde defendió su versión de los hechos y reiteró que no existió ningún abuso.

"Lo vi muy soberbio. Yo hubiese dicho, 'si mirá, perdón me equivoqué. Me enamoré de este chico, fue el amor de mi vida, me equivoqué'. Creo que va por ahí la cosa y por pedir perdón cuando te equivocas", expresó Barbarossa con desagrado.

Los supuestos chats entre Jey Mammón y Lucas Benvenuto en abril de 2016

La conductora también habló de cómo debe estar sintiéndose Lucas Benvenuto, quien se encuentra envuelto en una polémica desde que estalló la noticia en los medios. Georgina Barbarossa le mandó un mensaje e insinuó que ella estará para lo que él necesite. "Lucas pobrecito, mi amor, se me estruja el alma con este nene. Me dan ganas de apapacharlo y de hacerle upa y decirle perdón por todos los hijos de mala madre que lo maltrataron y abusaron de él durante tantos años", dijo.

OL.