La Peña de Morfi recibe tanto músicos, cocineros y distintas figuras argentinas. Georgina Barbarossa, quien está reemplazando a Jey Mammon, protagonizó un divertido momento cuando estaba presentando al Bicho Gómez, ya que se olvidó de su nombre mientras lo llenaba de elogios.

Al presentarlo, la conductora comenzó: “Es un honor, un placer. Lo único que voy a pedir es que no me revolee hoy, me revolea siempre, te juro que sí”, y luego agregó: “Es absolutamente genial. Una persona que se dedica a hacer humor”.

Imagen reciente de Georgina en La Peña de Morfi.

Georgina continuó con los elogios aún más: “Es un gran actor, sus genes están en el circo, pero es un artista… Iba a decir del carajo, pero voy a decir de la hostia. Es un compañero entrañable”. Sin embargo, cuando llegó el momento de decir su nombre, la conductora se quedó en silencio: “Lo quiero muchísimo, lo queremos muchísimo. Bienvenido a La Peña, mi queridísimo...”. Al final, Barbarossa tuvo que reconocer lo que le sucedió: “Se me fue el nombre”.

Barbarossa junto al Bicho Gómez.

“¡Bicho Gómez!”, terminó por presentarlo Georgina Barbarossa. El humorista aprovechó el momento para tomarlo con humor y le respondió: “Por la presentación que hiciste, yo también creí que era otro”.

¡Georgina Barbarossa va a ser abuela!

Hace unos meses, la conductora reveló en vivo que su hijo Juan será padre por primera vez. Esto, convierte a la presentadora en abuela sanguínea, ya que Mora (19) y Lucas (16) son sus nietos políticos producto de su relación con Vasco.

Georgina Barbarossa compartió en Gossip la alegría del momento: "Estoy refeliz porque voy a ser abuela. Tenía la noticia muy guardada, pero ya lo puedo decir, ya lo puedo contar, así que tenemos una felicidad infinita".

J.C.C