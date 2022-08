Gerard Piqué aceptó que Shakira se mude a Miami con sus hijos

Finalmente, Shakira y Gerard Piqué le habrían puesto final a su mayor conflicto. Tras haberse separado luego de haber estado juntos por 12 años, la ex pareja se enfrentó por la tenencia de sus hijos, Sasha y Milan. El problema era que la colombiana tenía intenciones de radicarse en Miami, mientras que el catalán se negaba rotundamente a esto. Ahora, al parecer el futbolista del F.C Barcelona habría cambiado de opinión.

Según publican los medios internacionales, el deportista accedió a las condiciones que la nacida en Barranquilla le puso por el bienestar de sus hijos en común. Tal como se filtró en las últimas horas, luego de haber decidido separarse de forma definitiva, Gerard Piqué le escribió a su ex mujer un mensaje de Whatsapp en el que se mostraba totalmente conciliador.

Shakira junto a Milan y Sasha, sus hijos, con quienes según ella contó intenta comunicarse en inglés o en español.

“Te deseo lo mejor. Lo importante es la felicidad y el bienestar de nuestros hijos”, le expresó el jugador a la intérprete de “Te felicito”. Aunque la polémica entre la ex pareja ha tenido sus puntos álgidos desde que anunciaron su separación, parece que las cosas se están tranquilizando entre ambos.

¿Por qué Gerard Piqué aceptó que sus hijos se mudaran a Miami con Shakira?

Gerard Piqué estaba totalmente en contra de que Shakira se mude a Estados Unidos con sus niños, ya que él consideraba que lo mejor era que tanto Sasha como Milan continuaran con su vida en Catalunya, donde nacieron y fueron criados. Pero por miedo a que el equipo de abogados de la colombiana filtrase información que pudiera dañar de forma permanente su imagen pública, Gerard tuvo que ceder.



Es que la artista creadora del "Waka Waka" planeaba hacer una contrapropuesta para cambiar la decisión del jugador, si este seguía negándose a que sus herederos se radicaran en USA junto a su madre.



El futbolista del Barcelona cedió frente a los pedidos de Shakira de que la deje mudarse a Miami con sus hijos en común.

Sasha y Milán viajarán a Miami para vivir con su madre en la mansión de soltera que ella posee. Según contaron en el programa “La mesa caliente” de Telemundo, el defensa del Barcelona pidió cinco pasajes en primera clase y 400.000 dólares para pagar una deuda que tiene en España.

Otro de los motivos por los que Gerard Piqué habría accedido al ofrecimiento de Shakira es porque según las noticias de deportes, él estaría recibiendo una propuesta del Inter de Miami, de la MLS, para continuar con su carrera futbolística allí. Esto significaría que abandonase al equipo culé, luego de una basta trayectoria allí.

Sasha y Milan, los hijos de Gerard Piqué y Shakira, sufren por la separación

En diálogo con “Nexes” de TV3, Piqué dijo que sus hijos se han visto muy presionados tras la separación.

“Recuerdo que mi papá no me dejaba ganar nunca y, en cambio, con Shaki a veces los dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran papás no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”, afirmó, en referencia del momento difícil que les ha tocado atravesar por la exposición de sus padres.

Shakira se mudará a los Estados Unidos con sus niños pero Piqué tendrá un régimen de visita fluído para no perder el contacto con ellos.

Shakira y Gerard Piqué, cerca de la reconciliación en Bahamas

Según el portal Chismes no like, Shakira y Gerard Piqué estarían planeando un viaje a las Bahamas en compañía de sus hijos Sasha y Milán.



“No hay reconciliación. Es la locura de los padres que quieren que los hijos no se den cuenta de que se están separando. Se van a ir de vacaciones a las Bahamas. Van a jugar a la falsedad y la hipocresía porque después se tienen que ir a Barcelona a hacer la separación de los bienes por el bien de los niños”, explicó uno de los conductores.