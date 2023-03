Gerard Piqué se refirió por primera vez a la canción de Shakira y Bizarrap: "Quiero es que mis hijos estén bien"

Luego de que saliera a la luz la canción que Shakira hizo junto a Bizarrap en la que critica fuertemente a su ex, fueron variadas las reacciones de Gerard Piqué, desde llegar a trabajar en un Twingo, hasta bromear con que ahora tenía canje con Casio.

Sin embargo, fue recién ahora que el exfutbolista se tomó en serio la situación y en diálogo con El Món a Rac1 habló del tema. Cuando le preguntaron si escuchó dicha canción, Gerard Piqué respondió: "Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos".

Shakira, Piqué y sus hijos.

"Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien", agregó el empresario dejando en evidencia que actualmente, lo único que le importa es el bienestar de Milán y Sasha.

Como si eso fuera poco, Piqué también se refirió a la paternidad: "Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las cosas de una manera que intento sea la mejor posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre".

Gerard Piqué junto a sus hijos.

Cuánto facturó Shakira por sus cuatro canciones dedicadas a Gerard Piqué

En los últimos años, la cantante compuso y grabó varias canciones dedicadas a Piqué, lo que despertó el interés de sus fans y de los medios de comunicación. Según fuentes cercanas a la artista, estas canciones han generado importantes ingresos para Shakira.

"Te Felicito", "Monotonía", la "BZRP Music Session #53" con Bizarrap, y ahora "TQG" junto a Karol G son sus canciones escritas para el futbolista. Según la revista Lecturas, la intérprete cobró alrededor de unos 30 millones de euros sólo en derechos de autor y con las reproducciones de los temas en todas las plataformas, entre las que se destacan Spotify y Youtube, donde rompió toda clase de récords.