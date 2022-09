El viaje secreto de Gerard Piqué y Clara Chía Martí: besos, mimos y caricias en París

Hartos del acecho mediático que viven en España, Gerard Piqué y Clara Chía Martí viajaron a París. Esta escapada romántica llega luego de que en las últimas horas, el futbolista catalán asistiera a una medicación con Shakira por la custodia de los hijos que tienen en común, Sasha y Milan. Reunión en la que las malas lenguas dicen que Piqué se levantó y abandonó el lugar sin previo aviso. Hay quienes sostienen que la flamante parejita se fue a la ciudad de las luces para evadir a la prensa del corazón ya que están cansados de las "persecuciones" de los paparazzis.

Tal como lo publicaba ABC, Gerard y Clara arribaron a la capital francesa y aprovecharon para hacer turismo sin la presión mediática que tienen en Barcelona. . Allí son menos conocidos y pueden pasear dados de la mano sin que sean observados. Además, tuvieron una romántica cena en un restaurante en los que los presentes dicen que no faltaron las miradas cómplices, los besos y las caricias.

Y aunque quisieron pasar desapercibidos, las fotos comenzaron a viralizarse en las redes sociales. Allí se los pudo ver muy acaramelados en un restó top de Paros.

Las fotos que comenzaron a circular en Twitter de Clara Chía Martí y Gerard Piqué.

Clara Chía Martí cerca de casarse con Gerard Piqué

En su época universitaria, Clara Chía Martí dirigió sus estudios a la organización de eventos, matriculándose en la Escuela Internacional de Protocolo de Barcelona, con sede en la Gran Vía. Dicho medio asegura que "esta catalana es una enamorada de la organización de actos, y más concreto, de la planificación de bodas".

"Las prácticas curriculares que realizó durante la carrera fueron en la empresa de wedding planners Escrivá Events, experta en enlaces celebrados en la Costa Brava.", asegura el diario.

Este dato podría confirmar su pasión por organizar enlaces románticos y en otras palabras, no es difícil imaginarla organizando su propio casamiento. ¿Tendrá planes de pasar por el altar con Gerard Piqué?

Clara Chía Martí y Gerard Piqué en la boda del amigo del futbolista.

Recordemos que Piqué nunca se casó Shakira, quien en alguna oportunidad se había manifestado un poco en contra del casamiento. "A decir verdad, el matrimonio me asusta muchísimo. No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia", dijo.

Por lo pronto, claro está que Clara Chía Martí está del lado de enfrente y es una abanderada de los "casamientos" por lo que quizás en un futuro no muy lejano puede que con Piqué se animen a dar el "sí, quiero" y escriban un nuevo capítulo en su historia de amor. ¿Será así?