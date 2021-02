Germán Martitegui compartió la foto más tierna de sus hijos

Germán Martitegui compartió la foto más tierna de sus dos hijos, Lorenzo y Lautaro. El jurado de Masterchef subió en su feed una foto de los "Teguis" en pijama y las redes estallaron.

El chef mostró a sus dos pequeños con sus divertidos ropa de dormir y como pasan los días de lluvia en casa.

Lorenzo y Lautaro llegaron a la vida de "Tegui" mediante el procedimiento de vientre de alquiler. "En algún momento dudé de si podía ser padre o si quería hacerlo de esta manera. Pero ellos necesitan amor, yo se los doy y ellos me lo dan, y somos felices. Mi único objetivo es que ellos sean felices", contó en una antigua entrevista.

“Sentí la necesidad de tener hijos, criarlos, educarlos en la buena alimentación, la necesidad de darles amor, cariño, afecto, enseñarles a ser buenas personas, solidarias, felices. Y me largué a la aventura. Estoy feliz con mi familia monoparental", agregó sobre los desafíos de ser papá soltero.

Sin electricidad: la casa rústica de Germán Martitegui en Tigre

Germán Martitegui, el jurado celebrity de Masterchef, tiene su propio espacio para distraerse del abundante trabajo y se construyó un verdadero refugio en pleno Tigre.

La cabaña, que se llega sólo por lancha, está construida en madera y no tiene las comodidades típicas de una casona de fin de semana. No hay luz, no hay agua corriente y tampoco gas. La casona cuenta también con un amplio deck cubierto por un techo simple donde se puede apreciar el río.

El chef abrió las puertas de este "páramo" para el programa de Telefe "Fuego, placeres terrenales" que conducía la cocinera y modelo Débora del Corral.