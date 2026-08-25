Germán Tripel, Tripa de Mambrú, fulminó a Popstars: “Una picadora de carne”

Con el regreso de Popstars, el reality musical que marcó una época en la televisión argentina, volvieron también los recuerdos de quienes participaron de sus primeras ediciones. Entre ellos se encuentra Germán Tripel, conocido popularmente como Tripa, quien integró Mambrú, la banda masculina que surgió del programa. Aunque reconoce que aquella experiencia fue importante para su carrera, el cantante también recordó los momentos más duros del formato y cuestionó el impacto que tuvo sobre los participantes.

Germán Tripel reveló el detrás de Popstars

Durante una entrevista en El Ejército de la Mañana, Germán Tripel aseguró que conserva un un buen recuerdo sobre el camino recorrido junto a sus compañeros. “El recuerdo es súper positivo. Desde el momento de Popstars hasta que se terminó Mambrú fue todo muy hermoso, genial viaje de egresados”, expresó.

Germán Tripel, cantante que surgió de la banda masculina Popstars.

Sin embargo, Tripa aclaró que el programa también le provoca sensaciones contradictorias. “Me parece lindo, pero me trae recuerdos encontrados, porque yo tuve la suerte de pasar todas las etapas a pesar de que me puse nervioso, me metieron presión, pero también, me acuerdo de lo malo que la pasaron los que no iban quedando”, explicó.

En ese sentido, el músico describió el costado más doloroso de las audiciones y eliminaciones: “Se sufría mucho”. Según su relato, muchos jóvenes llegaban al ciclo con la ilusión de iniciar una carrera artística y se retiraban profundamente afectados por no haber sido seleccionados: “Los pibes se iban desahuciados”.

Germán “Tripa" Tripel también contó que, al momento de inscribirse, no tenía demasiadas expectativas ni conocía el alcance que podía tener el programa. “Me anoté porque mis compañeros del profesorado y mi hermana me decían ‘Te tenés que anotar. Vos cantas re bien’. Yo me anoté, pero no tenía ni idea”, recordó.

Germán Tripel ganó Popstars y fue parte de la banda Mambrú.

Germán Tripel contó su paso por Mambrú y si estaría en el nuevo ciclo de Popstars

Desde el ciclo de streaming, le preguntaron sobre si aceptaría participar en la nueva edición de Popstars, Germán Tripel respondió que lo haría únicamente si la propuesta estuviera enfocada solo en el canto. “Si fuera artístico y musical, sí”, expresó el intérprete, pero aclaró: “Yo no le sería positivo al programa, porque yo siempre conté mi realidad”, señaló.

Además, el exparticipante de Popstars explicó que asumiría un rol de acompañamiento para los nuevos concursantes. “Y yo lo que les diría es ‘cuídense’. Yo estaría en un lugar más paternal, porque se te destroza el sueño. Es muy difícil volver, una vez que se te destroza el sueño, la esperanza”, afirmó.

Al ser consultado sobre si Mambrú le había jugado una mala pasada, Germán "Tripa" Tripel fue contundente: “Sí, porque yo vengo de una familia muy cariñosa, vengo de una educación muy del ser humano y para mí que lo entendí después yo me metí en una picadora de carne, donde no importaba el nombre o la persona, importaba el número. Si vos hablás hoy en día con los pibes de esa época todavía están lastimados”, expresó.

Germán Tripel participó del reality Popstars en 2002.

Finalmente, al referirse a la decisión del programa de regresar con un elenco femenino, el cantante consideró que Bandana tuvo un impacto comercial mayor que Mambrú. “Yo creo que Bandana vendió más que Mambrú”, dijo Tripa y argumentó que la banda masculina generó “una efervescencia más adolescente”.

A pesar de su experiencia en Popstars y los duros momentos que vivió al finalizar la banda Mambrú, Germán Tripel hizo una carrera que combina actuación y música. Participó de telenovelas, obras de teatro y también, condujo su propio programa de televisión. Además, ganó un galardón ACE en el 2009 como revelación masculina en su trabajo de ‘Hedwig and the Angry Inch” y recibió varias nominaciones en diferentes premios.