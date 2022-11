Gran Hermano: El novio de Julieta se defendió de los ataques

Juli Poggio es una de las preferidas por el público de Gran Hermano y la posibilidad de que forme pareja con Marcos, compañero de convivencia, ilusiona a todos los fanáticos.

Pero Julieta, siempre que puede, resalta lo mucho que extraña al novio que dejó fuera de la casa, Lucca Bardelli.

Esta semana, un usuario de Twitter publicó que Bardelli habría sido visto a los besos en un boliche. Algo que posteriormente desmintió tanto el mismo Lucca como la familia de Julieta.

Pero los fans de esta posible pareja de ‘la casa más famosa del país’ no lo perdonaron y el novio de Poggio decidió exponerlos mostrando los agresivos mensajes que recibe por Instagram.

Bardelli aseguró que sufre “acoso psicológico hace un poquito más de un mes” y pidió a los seguidores del reality que “paren un poco. El juego deja de ser divertido cuando no todos se están divirtiendo” afirmó.

“Nunca pensé que iba a tener que aclarar si le era fiel o no a Ju porque es el amor de mi vida y siempre sostengo que no hay nada más nefasto que una infidelidad, es de inmaduro. Y que me estén acusando de eso, que inventen cosas, que una chica vaya a la casa de Gran Hermano a gritarle que es cornuda sin saber absolutamente nada de mí” se sinceró el novio de Julieta, que explicó que la noche que concurrió al boliche, fue por el cumpleaños de un amigo en común que tiene con su novia, mientras que la chica con la que se lo vincula, también es amiga de Poggio. Algo que ya había explicado ayer, la familia de Julieta, en la gala de nominación.

“Gente, es un reality, es un show. Y está hecho para ustedes. Diviértanse, pero sepan siempre que del otro lado hay personas. No estoy participando, pero sé que soy parte, y no somos títeres ni actores, es nuestra vida real, tenemos sentimientos y también nos duelen los comentarios” expresó el joven.