Nicolás Vázquez reveló el emotivo "encuentro" que tuvo con su hermano Santiago, fallecido en 2016

El 16 de diciembre de 2016 es una fecha muy dolorosa para Nico Vázquez, ya que ese día su hermano, Santiago, murió para la sorpresa de toda la familia con apenas 27 años. Fue por una muerte súbita mientras se encontraba en la habitación del hotel donde se hospedaba.

Al cumplirse ocho años de su muerte, el actor publicó un emotivo posteo en sus redes sociales, donde contó la última señal que recibió de Santiago y la conexión que tuvieron.

Cómo homenajeo Nico Vázquez a su hermano Santiago

Nico Vázquez subió un video a su cuenta de Instagram con imágenes de los momentos vividos con su hermano Santiago, en la que se los ve abrazados y compartiendo momentos de risa y emoción, tanto de adultos como de niños. Este material tuvo como música de fondo “Fix You”, una canción de la banda británica de rock Coldplay.

El actor comenzó escribiendo: "No hay un solo día que no te recuerde con una sonrisa. Hace unos días te soñé siendo chiquito… Pero, más que un sueño, fue un encuentro". Y agregó: "Una señal más de tantas, porque siempre me das señales, porque seguimos conectados, juntos. Hablamos, y eso me da felicidad".

Por último, finalizó su mensaje agradeciendo los distintos momentos que pasaron juntos: "Gracias por seguir cuidándome, por protegerme y por guiarme desde el otro plano. Espalda con espalda, corazón con corazón. Te amo".

Este mensaje rápidamente generó repercusiones y distintas personalidades le brindaron su cariño al acto. “Nico. Como cada vez que nos encontramos de casualidad, te abrazo muy fuerte, con el alma. Acompañando este dolor que es infinito y eterno”, comentó la modelo y actriz Sofía Zamolo. “Hasta la Eternidad”, dijo por su parte Paula Chávez. Mientras que Belu Lucius agregó: “En los corazones de todos para siempre”.

Santiago Vázquez sufrió la muerte súbita mientras disfrutaba de unas vacaciones en Punta Cana con amigos. Fue apenas diez días después de haber asistido al casamiento de su hermano Nico con Gimena Accardi, donde se lo había visto divertirse toda la noche.

Tiempo después, a través de una autopsia, se supo que la causa de su fallecimiento estaba relacionada con una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad del corazón congénita que jamás había sido detectada. “Es algo de un caso en un millón”, había dicho Gime Accardi en ese momento.



Más allá de la muerte, el vínculo entre Nico Vázquez y su hermano Santiago se mantiene y el amor que se tuvieron ambos parece permanecer eternamente a través de los recuerdos.