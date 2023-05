Nico Vázquez se emocionó al hablar de Gimena Accardi: "Ella es todo en mi vida"

Nico Vázquez fue el invitado especial de este martes en Noche al Dente. Durante la entrevista, el actor habló de todo con Fernando Dente. Desde su familia hasta su relación con su amigo fallecido, Carlos Calvo.

Y, por supuesto, no podía faltar la consulta sobre Gimena Accardi, con quien está en pareja hace casi 16 años.

Nico Vázquez en Noche al Dente.

Las palabras de Nico Vázquez sobre Gimena Accardi

"¿Qué es Gime en tu vida?", le preguntó directo Fernando Dente a Nico Vázquez. Y el actor respondió: "Todo. Mi equilibrio, el amor. Nos complementamos muy bien. Yo siento que cuando estamos juntos, cuando la tengo cerca, siento que soy mejor".

Ya con lágrimas en sus ojos, el ex Casi Ángeles agregó: "Me siento muy completo, me siento bien. La amo. Nos elegimos".

Seguido a esto, Nico Vázquez señaló: "Nos han pasado cosas muy fuertes y siempre eso nos unió. Y eso no es poca cosa. Todos los días le encuentro algo nuevo a la relación".

Por último, el actor indicó: "Es difícil que yo pueda darte una palabra o que pueda identificarla de una sola forma. Vos me preguntás qué es el amor y es Gime. Es algo muy fuerte".

Para cerrar la pregunta, Fernando Dente le propuso a Nico Váquez cantar "Melodía desencadenada", una de las canciones que pasaron en su casamiento con Gimena Accardi.

Sin dudas, un momento que terminó de emocionarlos a todos.