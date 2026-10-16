Así será el gimnasio que Juli Puente está construyendo en su casa: un sueño que empieza a tomar forma

Juli Puente atravesó meses de importantes cambios personales y profesionales mientras avanzaba con distintos proyectos vinculados a su vida cotidiana. En ese contexto, comenzó una serie de modificaciones dentro de su casa con el objetivo de adaptar uno de los ambientes a nuevas necesidades. A medida que su sueño fue tomando forma, empezaron a conocerse algunos detalles de un espacio pensado para acompañar una etapa diferente, marcada por nuevas rutinas y planes a futuro.

Juli Puente sorprendió a todos al mostrar el sueño que empezó a concretar en su hogar

Juli Puente mostró en las últimas horas los avances de una importante reforma que llevaba adelante en su hogar. A través de una serie de imágenes y videos en sus redes sociales, la influencer fitness reveló cómo evolucionaba un sector de la propiedad que estaba siendo transformado para cumplir una doble función. La idea es que se convierta en un espacio de entrenamiento personal y, al mismo tiempo, en un lugar especialmente preparado para la creación de contenido relacionado con la actividad física.

Juli Puente

La obra representaba un proyecto que la acompañaba desde hacía tiempo. Según explicó, el ambiente estaba siendo intervenido para incorporar amplias aperturas orientadas hacia el jardín, con el objetivo de aprovechar al máximo la luz natural y generar una vista panorámica del exterior. De esta manera, el espacio buscaría integrar el paisaje verde con las rutinas que habitualmente comparte con su comunidad interesada en el ejercicio y el bienestar.

Durante el recorrido que realizó por la obra, Juli Puente mostró distintos detalles vinculados a la planificación del lugar. Entre ellos, destacó la instalación de grandes ventanales que permitirían observar el jardín desde el interior. La creadora de contenido también expresó su entusiasmo por el proyecto, al señalar que nunca había imaginado poder contar con un gimnasio dentro de su propia casa y volver a grabar allí las rutinas que durante años fueron una de sus principales marcas personales.

La construcción del gimnasio en casa de Juli Puente

"Ni en mis sueños más locos imaginé tener un gym en casa y poder volver a grabarles todas las rutinas del mundo en mi casa", escribió en sus historias. La reforma avanzaba además con otros elementos pensados para hacer más funcional el ambiente. En una de sus publicaciones contó que los especialistas habían tomado las medidas necesarias para instalar cortinas roller. La elección respondió a una cuestión práctica, manteniendo su privacidad sin perder la posibilidad de mantener la vista hacia el exterior.

La nueva etapa familiar que acompaña el proyecto personal de Juli Puente

La transformación de este espacio llegaba en un momento especial para la vida de Juli Puente. Meses atrás experimentó uno de los cambios más importantes de su historia personal con el nacimiento de Serena, su primera hija junto a Facundo Miguelena. La llegada de la beba marcó el inicio de una nueva etapa familiar que, de alguna manera, también parecía reflejarse en los proyectos que comenzaban a cobrar forma dentro de su hogar. La pequeña nació el 30 de junio, luego de que una consulta médica de rutina derivara inesperadamente en el parto.

Juli Puente y su hija

A través de sus redes sociales, la influencer compartió distintos momentos relacionados con la llegada de la niña y mostró parte de las horas previas al nacimiento. Según relató posteriormente, todo ocurrió de manera diferente a lo que había planificado inicialmente. Aunque esperaba que el nacimiento se produjera más adelante, la situación tomó otro rumbo y la familia debió adaptarse rápidamente a los acontecimientos.

Desde entonces, buena parte de sus publicaciones estuvieron relacionadas con el proceso de adaptación a la maternidad y a la reorganización de la rutina diaria. En ese contexto, el futuro gimnasio de Juli Puente comenzó a adquirir un significado adicional. No solo representaba la recuperación de un espacio vinculado a su actividad profesional, sino también una alternativa para compatibilizar sus proyectos laborales con la nueva dinámica familiar que atraviesa junto a Serena.

La construcción del gimnasio en casa de Juli Puente

Juli Puente avanzó con la transformación de un sector de su casa que fue pensado para acompañar su actividad vinculada al entrenamiento y la producción de contenido. Mientras los trabajos continúan y cada detalle empieza a definirse, el espacio incorporó soluciones orientadas a aprovechar la luz natural, las vistas hacia el exterior y la funcionalidad cotidiana. En paralelo con la llegada de Serena y la reorganización de su rutina familiar, este proyecto pasó a formar parte de una etapa marcada por nuevos desafíos y objetivos personales.

VDV