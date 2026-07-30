Juli Puente compartió cómo fue el tierno reencuentro de su esposo Facundo Miguelena con su bebé

Para Julieta Puente y Facundo Miguelena, julio fue un mes marcado por las emociones y por un profundo cambio en sus vidas. No solo se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Serena, sino que el nacimiento de su hija coincidió con la concreción de un importante proyecto personal del exnadador olímpico. La influencer fitness compartió todos los detalles a través de sus redes sociales, donde además de contar cómo atraviesan esta nueva etapa, mostró el tierno reencuentro entre su marido y su beba.

Así fue el reencuentro entre Facundo Miguelena, Juli Puente y su hija Serena

A tan solo diez días del nacimiento de la pequeña Serena, Facundo Miguelena tuvo que ausentarse de su hogar por compromisos laborales. En aquel momento, Juli Puente había contado la situación a través de su cuenta personal de Instagram, donde suele compartir con sus seguidores distintos detalles de su día a día. Según explicó, si bien le generaba cierta angustia quedarse sola al cuidado de la recién nacida, entendía que se trataba de un viaje impostergable para su marido.

Facundo Miguelena junto a su hija Serena | Instagram

Después de más de diez días separados por cuestiones de fuerza mayor, este miércoles el exdeportista finalmente regresó a su hogar y protagonizó el esperado reencuentro con su esposa y su hija. En las imágenes que compartió la creadora de contenidos se lo puede ver con Serena en brazos, mientras la sostiene con ternura y se hamaca frente al espejo, en una escena que reflejó la emoción por volver a estar juntos.

En los videos que compartió, explicó que la pequeña estaba acostumbrada a dormir sobre el pecho de su papá y que, durante su ausencia, “lo extrañó”. La alegría del reencuentro también quedó plasmada en una tierna imagen: Serena duerme plácidamente mientras sostiene con su pequeña manito uno de los dedos de su papá. Cabe destacar que, según contó Julieta, Facundo trajo regalos para ambas, aunque la nena fue, sin dudas, la gran destinataria de la mayor cantidad de obsequios.

Julieta Puente y su esposo, Facundo Miguelena con Serena | Instagram

Juli Puente contó los verdaderos motivos por el cual su esposo estuvo lejos de ellas

Todo comenzó cuando Facundo Miguelena compartió una tierna postal familiar en blanco y negro junto a Juli Puente y la pequeña Serena. En la imagen, los tres aparecen juntos en el living de su casa y el exdeportista hizo referencia a los 11 días que estuvo lejos de su hogar. “Cumplí un sueño, pero nada hubiera sido posible sin ellas. Mi familia, mi equipo, les debo mi vida entera a ellas”.

Por su parte, además de expresar su orgullo por el nuevo logro de su esposo, la conductora brindó detalles sobre cómo atravesaron este momento en pareja. "Esta vez se presentó el sueño de su carrera justo cuando nació Sere. Y, aunque fue difícil de digerir para ambos, si hay algo que nos propusimos desde el día uno hasta siempre es acompañarnos y alentarnos en nuestros sueños”. En ese sentido, celebró que esta vez le haya tocado a él y aseguró: “Acá estamos firme bancando”. Finalmente, cerró con suma satisfacción: “Tenemos capitán en casa y te lo ganaste vos solito”.

La dedicatoria de Julieta Puente a su marido, Facundo Miguelena | Instagram

La admiración de Julieta Puente por su marido

Julieta Puente acompañó de cerca el camino profesional de Facundo Miguelena y recordó los comienzos de una historia marcada por el esfuerzo y la perseverancia. “Lo más lindo de ser su compañera es que lo vi soñar esto desde el minuto cero”, expresó. En ese sentido, contó que el guardavidas comenzó desde muy abajo: “Íbamos a la reja, limpiaba aviones en Mardel para ganarse unos mangos. Daba clases de natación y matemáticas para pagar las horas de vuelo”.

Ese recorrido también estuvo acompañado de momentos cargados de esfuerzo y sacrificio. “Un día lloramos juntos porque entró en la línea aérea. Y hoy, 4 años después, por ser tan estudioso, profesional, buen compañero y apasionado, toca dar un pasito más”, señaló. Orgullosa por el nuevo logro de su pareja, agregó: “Él no quiere que le diga Capitán Miguelena porque es muy humilde. Pero yo, que vi y veo todo su esfuerzo de cada día, lo voy a gritar hasta quedarme afónica: ¡qué lindo que es cuando nadie te regala nada y el esfuerzo da sus frutos!”.

La dedicatoria de Julieta Puente a su marido, Facundo Miguelena | Instagram

De esta manera, Juli Puente atraviesa uno de los momentos más especiales y significativos de su vida. Además de transitar la maternidad y el posparto, la influencer también se puso la camiseta y acompaña a Facundo Miguelena en la concreción de uno de los sueños más ansiados de su carrera profesional. Sin embargo, cada esfuerzo tiene su recompensa y así quedó reflejado en el dulce recibimiento de la pequeña Serena quien, con menos de un mes de vida, no se despegó de su papá.