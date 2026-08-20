Úrsula Corberó, Toscana Garfunkel y Juli Puente coinciden en la tendencia de las cunas Japandi para sus hijos

Úrsula Corberó, Toscana Garfunkel y Juli Puente muestran en la elección de mobiliario infantil una coincidencia que refleja la búsqueda de espacios funcionales y armónicos, donde las piezas se integran con materiales naturales y diseños de líneas limpias. La selección de cada una responde a un estilo que combina practicidad con estética, adaptándose al crecimiento de sus hijos y al entorno familiar. En cada caso, la elección se conecta con una tendencia que privilegia la simplicidad y la coherencia en la organización.

Úrsula Corberó, Toscana Garfunkel y Juli Puente se inclinan por las cunas Japandi para sus hijos

Úrsula Corberó, Toscana Garfunkel y Juli Puente comparten una misma preferencia en la organización de los primeros espacios de sus hijos, destacando muebles que se caracterizan por la simplicidad. La elección de cada una se centra en piezas evolutivas y versátiles, capaces de acompañar distintas etapas de la infancia sin perder coherencia en el diseño. Estas decisiones revelan un estilo que se integra con la decoración y que marca una referencia en el interiorismo actual.

Úrsula Corberó y el Chino Darín

Junto al Chino Darín, la actriz compartió en sus redes sociales imágenes de la habitación de su hijo, Dante, donde se destacó una cuna inspirada en el estilo Montessori, con líneas limpias y materiales naturales. La pieza se integra en un espacio con paredes claras y detalles minimalistas, reforzando la idea de un entorno sereno y funcional. La elección responde a la búsqueda de un mobiliario que acompañe el crecimiento del bebé, transformándose en diferentes etapas sin perder coherencia estética.

Por su parte, Toscana Garfunkel mostró la habitación de su hija, Riviera, con un moisés de mimbre y una cuna de madera que sigue la misma lógica Japandi. El espacio se complementa con una silla mecedora y elementos decorativos tejidos, como amigurumis en forma de animales, que aportan un aire artesanal y cálido. La combinación de materiales naturales y formas simples refuerza la idea de un ambiente conectado con la naturaleza, donde cada detalle se integra a la perfección.

Toscana Garfunkel

A través de sus redes sociales, Julieta Puente mostró la decoración del cuarto de Serena, su hija, donde la protagonista es una cuna evolutiva de madera natural con diseño orgánico. La pieza se caracteriza por sus formas curvas y redondeadas, acompañadas de barrotes finos y estilizados de madera clara, que aportan ligereza visual. La cuna estilo Japandi se transforma en mini cuna, cuna tradicional, sofá o camita de transición, lo que la convierte en una opción versátil y práctica para los primeros años de la niña.

Cunas de estilo japandi, evolutivas y de diseño natural: la tendencia que crece en los hogares

El estilo Japandi aplicado a cunas infantiles se distingue por la simplicidad de sus estructuras geométricas y por la elección de materiales nobles como la madera. Úrsula Corberó, Toscana Garfunkel y Juli Puente se inclinan por este mobiliario sosteniendo la premisa de “menos es más”. Esta elección se traduce en piezas que no buscan sobrecargar el espacio, sino integrarse de manera armónica con la decoración. Las formas curvas y las líneas rectas minimalistas generan un equilibrio visual que transmite calma y orden.

La cuna estilo japandi de Juli Puente

La funcionalidad es otro aspecto central de estas cunas. Al ser evolutivas, acompañan el crecimiento del bebé desde los primeros meses hasta la infancia temprana. La posibilidad de transformarse en diferentes formatos evita la necesidad de reemplazar el mobiliario en poco tiempo, lo que las convierte en una inversión práctica y duradera. Este rasgo se refleja en las fotos que compartieron las influencers en sus redes, quienes optaron por piezas que se adaptan a las necesidades familiares.

Por otro lado, la decoración que cada una eligió para rodear las cunas también responde a la misma lógica. Espacios con paredes claras, textiles neutros y elementos naturales como lino o mimbre refuerzan la idea de ambientes serenos y funcionales. La incorporación de detalles artesanales, como los amigurumis en la habitación de la hija de Toscana Garfunkel, aporta un toque personal sin romper la estética minimalista. En todos los casos, la prioridad es crear un entorno que combine practicidad y diseño.

Las cunas de Úrsula Corberó, Toscana Garfunkel y Juli Puente

Úrsula Corberó, Toscana Garfunkel y Juli Puente coinciden en una misma elección que refleja cómo el diseño de las cunas japandi se integra en los espacios destinados a la infancia. La incorporación de piezas evolutivas, funcionales y realizadas con materiales naturales marca una tendencia que se consolida en distintos hogares. La propuesta se sostiene en la simplicidad y en la coherencia estética, acompañando cada etapa del crecimiento con soluciones prácticas y adaptables.

VDV