Juli Puente compartió una emotiva postal familiar: “Qué más puedo pedirle a la vida”

Juli Puente volvió a llamar la atención en redes sociales. En esta oportunidad, la flamante mamá de Serena dejó ver una emotiva postal familiar que refleja su maravilloso presente y muestra el cumpleaños de su esposo Facundo Miguelena, el primero desde que se convirtió en padre.

Juli Puente mostró la primera salida familiar con su hija Serena

Con un presente marcado por la llegada de su primera hija Serena, Juli Puente y Facundo Miguelena atraviesan uno de los momentos más especiales de sus vidas. A un mes del nacimiento de la pequeña, la pareja compartió con sus seguidores una serie de postales cargadas de ternura que reflejan cómo viven esta nueva etapa en familia y cómo celebraron un cumpleaños muy diferente al de años anteriores.

Antes de la celebración principal, Juli Puente mostró un momento que simbolizó un nuevo comienzo para los tres. A través de sus redes sociales, la influencer publicó una emotiva imagen familiar en la que se los ve disfrutando de su primera salida a comer en familia. "Primera salida a comer los tres por el cumple de Facu", escribió mientras se dirigían al exclusivo restaurante que eligieron para almorzar.

Juli Puente compartió una emotiva postal familiar

La escena, que transmitió la felicidad de la flamante familia, recibió una gran cantidad de mensajes de cariño por parte de sus seguidores, quienes celebraron este nuevo capítulo en la vida de la entrenadora y el piloto. Tal como mostraron ambos, los festejos habían comenzado desde muy temprano. Fue el propio Facundo Miguelena quien mostró el íntimo despertar que tuvo en el día de su cumpleaños.

En sus historias de Instagram, compartió una imagen del momento en el que Juli Puente lo sorprendió junto a Serena y su mascota con una pequeña chocotorta decorada con una velita. Entre sonrisas y emoción, le cantaron el tradicional "Feliz cumpleaños", regalándole un despertar que recordará para siempre.

El mensaje de Facundo Miguelena, el esposo de Juli Puente, al celebrar su cumpleaños

Conmovido por el gesto, Facundo Miguelena acompañó la imagen con una frase que resumió a la perfección el momento personal que atraviesa: "¿Qué más puedo pedirle a la vida? Mi primer cumple amaneciendo así". La publicación rápidamente enterneció a los usuarios, quienes destacaron la felicidad que transmite la pareja desde la llegada de su primogénita.

Ya entrada la noche, el cumpleaños continuó con un festejo más amplio en la galería de su hogar, donde familiares y amigos se reunieron para compartir una velada especial. En un video que ambos difundieron en sus redes sociales se los pudo ver celebrando junto a Serena, convertida en la gran protagonista de la noche, mientras los invitados acompañaban el brindis y el tradicional canto de cumpleaños.

Facundo Miguelena y Juli Puente junto a su hija Serena

Entre los presentes estuvieron la modelo Ingrid Grudke y el cantante Maxi Espíndola, quienes se sumaron a la celebración y compartieron con la pareja este momento tan significativo. Rodeados de sus seres queridos, Juli Puente y Facundo Miguelena disfrutaron de una noche llena de risas, abrazos y muestras de afecto, en la que quedó en evidencia que este cumpleaños tuvo un significado muy especial.

De esta manera, Juli Puente compartió una emotiva postal familiar y mostró que, lejos de los grandes festejos o de los viajes, eligió celebrar el cumpleaños de su esposo de manera austera y rodeada de amigos y familiares. Desde la primera salida a comer los tres hasta el emotivo desayuno sorpresa y la reunión en su casa, cada instante reflejó una nueva dinámica familiar y la felicidad que tienen tras la llegada de su primera hija.