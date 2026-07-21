Así es la cuna estilo Japandi de Serena, la hija de Juli Puente: evolutiva, de madera natural y con diseño orgánico

El universo de la decoración infantil encuentra un nuevo referente visual en el refugio que la influencer Julieta Puente prepara para su recién nacida, Serena. Cada rincón refleja una búsqueda estética consciente donde reinan la calidez, la funcionalidad y las líneas depuradas. Las tendencias actuales priorizan los materiales nobles y los espacios despojados que transmiten absoluta serenidad desde el primer día. En este contexto, el mobiliario elegido se roba todas las miradas por su capacidad de fusionar el minimalismo escandinavo con la serenidad de la filosofía oriental.

Juli Puente mostró la cuna de Serena.

Juli Puente: diseño orgánico y la funcionalidad del colecho

La pieza central de la habitación se destaca inmediatamente por su formato curvo y sus bordes redondeados que suavizan la atmósfera general del dormitorio. La modalidad de colecho permite una conexión única y segura durante las primeras semanas de vida, facilitando la lactancia nocturna y el contacto permanente. Los textiles en tonos neutros, como el blanco tiza y el marfil, complementan a la perfección la estructura de madera clara. Además, los detalles sutiles como pequeños ositos estampados en las sábanas aportan una cuota de ternura sin romper la armonía cromática del espacio.

Juli Puente eligió una cuna de madera natural.

La disposición del mobiliario maximiza la entrada de luz natural, generando un clima luminoso y aireado que caracteriza al estilo Japandi. Al lado de la estructura principal, una alfombra mullida de textura bouclé invita al descanso y aporta una capa extra de confort táctil para los momentos de juego o relax. Los paneles de madera en la pared del fondo suman verticalidad y sofisticación, mientras que un aplique decorativo con forma de nube refuerza la impronta lúdica y delicada del cuarto.

Juli Puente apostó a una cuna evolutiva.

Madera natural y estética minimalista, los elegidos de Juli Puente

La elección de la madera clara como material principal responde a una corriente que busca conectar el interior de los hogares con la naturaleza y los elementos orgánicos. Este tipo de acabado aporta luminosidad instantánea y combina de manera excelente con paredes revestidas en tonos arena y cortinas livianas de gasa blanca. Los barrotes finos y espaciados de la estructura garantizan una visibilidad total hacia el interior, manteniendo una sensación de liviandad visual inigualable.

Una paleta cromática de tostados, grises y blanco fue la elegida por Juli Puente

Cada elemento cumple una doble función estética y práctica, evitando la saturación visual. Los accesorios decorativos se reducen a la mínima expresión, destacando un tierno peluche que descansa sobre la almohada. La paleta cromática se mantiene estrictamente dentro de la gama de los tostados, grises suaves y blancos puros, consolidando una propuesta visual sumamente equilibrada.

La cuna de Serena es modalidad colecho.

Una pieza evolutiva pensada para crecer junto a Serena

El gran atractivo de este modelo radica en su naturaleza evolutiva, diseñada para transformarse a medida que la niña atraviesa sus diferentes etapas de crecimiento. La estructura modular permite modificar su tamaño y configuración, adaptándose desde los primeros meses hasta convertirse en una cama infantil o un cómodo sillón de lectura. Esta versatilidad representa una inversión inteligente para las familias modernas que valoran tanto la durabilidad como el diseño de autor.

El estilo Japandi se impone en la cuna elegida por Juli Puente.

De este modo, la habitación acompaña los cambios cotidianos sin perder jamás el hilo conductor de la elegancia y la simplicidad. La propuesta de Julieta Puente marca tendencia y demuestra que es posible crear espacios sofisticados y seguros para los más chicos.