Gonzalo Heredia sorpendió con una declaración que involucró a Esteban Lamothe

Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe brindaron una entrevista en Intrusos en donde hablaron de La 1-5/18 (eltrece) y de su trabajo en la obra Desnudos. Fue en ese momento que el marido de Brenda Gandini sorprendió con una declaración que involucró a su compañero.



“Nosotros somos chongos, lo sabemos y no renegamos de eso. Lo que pasó con Desnudos es que la gente venía a ver un ‘chongaje’ hermoso, pero se encontraron con una obra y eso creo que sorprendió”, dijo Heredia sin tapujos.



“No por hacer una cosa ‘snobera’ haciendo arte, pero queremos contar una historia y, afortunadamente, es universal”, agregó el actor enfocándose en la obra y el papel que ambos tienen en ella.

“¿Por qué es universal? Porque son tres parejas y se habla del paso del tiempo, del amor, la separación, los reencuentros y –sobre todo- lo que significa el amor para cada uno de ellos”, cerró el galán que no teme a decir las cosas como son.

Gonzalo Heredia se bajó de ATAV: "Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente"

El esperado regreso de "Argentina: tierra de amor y venganza" (ATAV) tiene a todos los actores y espectadores muy emocionados ante el regreso de la historia más vista de 2019. Mientras se va formando el elenco y la historia, Gonzalo Heredia dio un paso al costado y no repetirá su rol de Aldo Moretti.

“Con ATAV, si tuviera que hacer el mismo personaje tendría como 60 años. Ya no llego, no le puedo mentir a la gente que soy el hijo del personaje que hice”, dijo el actor a “Implacables”.

“Hay cosas que no puede hacer. No me da el físico. Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente", agregó sobre la posibilidad de interpretar al hijo de Moretti y La Polaca (China Suárez) en la nueva historia que estará ambientada en los ´80.

