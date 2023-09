Gonzalo Nannis desató una gerra familiar que apunta directamente contra su padre y su hermana, Mariana Nannis, quien hace poco estuvo en el país. Sin embargo, este conflicto data de hace muchos años atrás, al menos 10.

El hermano de Mariana Nannis reclama una propiedad que según él le pertenece, pero estaría tomada por la que sería la pareja actual de su padre. Aunque los vecinos de la zona aseguran que hace años la casa está abandonada.

La publicación de Gonzalo Nannis.

Qué dijo el hermano de Mariana Nannis

A través de su cuenta personal de Facebook, Gonzalo Nannis expresó: "Ya llevo muchos años sin poder recuperar mi casa que está tomada hace años. Pero mi familia, si se le puede llamar así, tienen la culpa de esto. Mi viejo principalmente y la conchu... de mi hermana son los que me hicieron y me hacen la vida imposible".

En el 2013 falleció la madre de Gonzalo y Mariana Nannis, desde ese entonces la propiedad es motivo de conflictos familiares que parecen no tener fin. La diferencia es que el hermano de la exbotinera parece haber llegado a su límite y lanzó una fuerte advertencia con tinte de amenaza: "Ya tengo 55 años y me cansé de los cuentos, si no llego a recuperarla...a alguno me voy a terminar cargando y lo digo en serio. Él es igual que ella, dos chorros".