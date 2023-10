Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis, se encuentra detenido por violencia de género y no sería la primera vez. Su ex pareja llamó a la policía luego de que éste la amenazara con asesinarla. La familia de Charlotte Caniggia no se pronunció en las redes tras la situación y fue Ángel de Brito quien le comunicó en redes sociales.

Quién es Gonzalo Nannis, el hermano de Mariana Nannis detenido por violencia de género

Gonzalo, el hermano de la madre de Charlotte y Alex Caniggia, está detenido tras una denuncia por violencia de género. No es la primera vez que se encuentra en una situación como esta, ya que anteriormente fue detenido por agredir a la hija de 14 años de su pareja, quien realizó la denuncia por violencia de género esta mañana.

En más de una ocasión, Gonzalo se presentó en los medios de comunicación que lo invitaron a hablar de dichos conflictos y problemas familiares que tuvo previamente por una herencia. No mantiene una relación cercana con Mariana y en cuanto a su vida privada busca mantenerse fuera de la prensa por las cuestiones legales, su Instagram es privado y tiene menos de 100 seguidores.

Así informó Ángel de Brito la detención de Gonzalo Nannis

La primera vez que fue preso fue en noviembre de 2021 luego de haber sido violento verbalmente con la adolescente que se animó a llamar a la policía. “La madre trata de no hacer demasiados poblemos pero la reglas las pongo yo... El viernes a la noche corté internet y empezaron las discusiones. Hace dos meses empezaron los problemas y llega un punto que reaccionas. Hubo discusión, puteadas. No aguantas. Los gritos se escuchan... La nena llamó a la policía, dijo cosas”, expresó en su momento Gonzalo en conversación con El show de los escándalos.

Gonzalo Nannis

Desde sus redes, Mariana Nannis no hizo ningún comentario al respecto, de la misma manera que la primera vez que su hermano se fue esposado. Según la información que manejaron diferentes periodista, Gonzalo Nannis fue hasta la casa de su ex pareja y el hecho tuvo lugar a las 20:30 horas del 29 de octubre de 2023 y hasta la maña de hoy seguía detenido.