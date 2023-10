Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis, se encuentra en un conflicto judicial luego de ser detenido. Cynthia Blanquier, expareja del tío de Charlotte Caniggia, llamó a la policía porque su exnovio amenazó con asesinarla. Recientemente, la mujer habló con "A La Tarde" y dio detalles de la denuncia.

Habló la ex pareja de Gonzalo Nannis luego de la denuncia por violencia de género

No sería la primera que el familiar de Alex Caniggia cae preso. En noviembre de 2021 fue arrestado luego de haber sido violento verbalmente con la adolescente que llamó a las autoridades. "El viernes a la noche corté internet y empezaron las discusiones. Hace dos meses empezaron los problemas y llega un punto que reaccionas. Hubo discusión, puteadas. No aguantas. Los gritos se escuchan... La nena llamó a la policía, dijo cosas", dijo en su momento.

La ex pareja de Gonzalo Nannis visitó el piso de A La Tarde. Cynthia Blanquier explicó: "Gonzalo me dijo que iba a prender fuego mi casa. No siempre fue así, antes no podía hacer la denuncia porque tenía apellido. A mí me pegó y me puso un cuchillo en el cuello". La mujer dio detalles de denuncias previas que realizó y finalizó con esta frase: “Tiene amistades en el juzgado".

AF.