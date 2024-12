Graciela Alfano aniquiló a Susana Giménez: "Atrasa"

El dúo Graciela Alfano-Moria Casán parece no tener la mejor relación con Susana Giménez. Esto quedó claro cuando ambas se mostraron cómplices durante una entrevista en la Divina Noche de Dante, programa conducido por Dante Gebel. Allí ambas vedettes apuntaron, con picantes comentarios, contra la diva de los teléfonos, dando a entender que no hay muy buena onda con ella.

Tras esta aparición, Alfano habló con Instrusos y continuó tirándole dardos a Susana por algunas actitudes que no comparte con la conductora.

Qué dijo Graciela Alfano sobre Susana Giménez

En Instrusos, Graciela Alfano adelantó que esta pensando en trabajar junto a Moria Casán. “Estamos pensando hacer algo juntas. Yo la quiero muchísimo, la respeto muchísimo, me parece una persona increíble”, dijo entusiasmada.

Su tono cambió cuando le mencionaron a Susana Giménez. El notero le recordó que la diva se había negado a compartir una tapa de revista con Moria, algo que no le cayó nada bien a Alfano. “¡Ay, basta, Susana! Cortala con eso, te lo pido por favor. Atrasa, no me gusta. Ya llegaste muy arriba como para tener esas actitudes”, lanzó sin filtros.

En esta línea, fue dura y consideró que estas actitudes no van con la época. “Tenemos que mostrar otras cosas. Alguien que le diga, por Dios. Creo que hay una actualización de software que no le estaría llegando, pero que haga lo que quiera. Me parece que atrasa, que es de otra época totalmente”, sostuvo.

Por último, Alfano aclaró que nunca tuvo relación con Susana, algo que nunca estuvo nítido. “Yo no le debo nada ni ella a mí. Que siga con su vida divina, soñada, y yo también”, comentó con cierta ironía.

Graciela Alfano y su visión del poder

En otro orden, la vedette se refirió a la actualidad de la farándula y su relación con la política, vínculo que revivió a partir de la relación de Yuyito González con el presidente Javier Milei. Para Alfano, ese nexo siempre estuvo: “Siempre se mezcló la política con la farándula. Yo creo que la política es una gran farándula también. Hay divas, hay vedettes, se pelean, se amigan”.

A su vez, Graciela Alfano indicó que esto es así por lo llamativo que es el poder en la opinión pública. “El poder llama un poco la atención, seduce. Vos hablás del poder político, el poder de la belleza, el poder del dinero, el poder de la política. Todo el poder seduce, obviamente”.