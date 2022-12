Gran hermano 2022: Alfa y Camila dejan en evidencia a Coti

La casa más famosa del mundo en los últimos días fue foco de peleas, gritos y acusaciones de todos con todos, la placa del domingo, que se decidió el lunes porque Argentina salió campeón del mundo, fue de las placas más polémicas en esta edición.

Alfa quien ya tuvo muchos cruces con la correntina y hasta parecía que habían formado un lazo de padre e hijas por las discusiones que tenían, parece ser que en los últimos días y con los gritos de "Coti Traidora", Walter no esta de acuerdo con algunas de sus actitudes.

Alfa ideó una "jugada" para dejarla como "buchona" en la cual participaba Camila: "Así que mira, en marzo, te invito a Miami, pasaje pago, todo pago", le dijo Walter a la nueva participante mientras Coti estaba en la cocina.

Luego, estos dos salieron al patio y Alfa le contó a Camila porque dijo eso. "En quince minutos, la enana, va al cuarto y les cuenta". "No me lo van a decir a mí, no me lo van a decir", le respondió Camila. "Sí, sí. Todavía no te diste cuenta lo que son", le dijo Alfa.

Dicho y hecho, Coti fue a la habitación donde se encontraban Thiago, Julieta, Daniela y el Conejo, les contó lo sucedido: "Cuando salgamos de acá, te pago el viaje a Miami. Tengo un departamento allá todo pago, vamos una semanita y la pasamos bomba. Y le dijo ay de una 'si'".