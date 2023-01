Ya van más de dos semanas de que Coti abandonó la casa más famosa del mundo, pero sigue dando que hablar con sus picantes comentarios. Como una especie de "jugadora fantasma", la correntina todavía está en boca de los participantes que siguen en la casa.

Antes por ser la pareja del Conejo y ahora que él también abandonó la casa se sigue hablando de la famosa "traición" de la espontánea. La Tora le preguntó a Julieta si alguna vez pudo hablar bien con Coti sobre lo que rabia pasado. “Sí, lo hablamos a los gritos. Yo no quería hablar con ella”, dijo la modelo haciendo alusión a la pelea que tuvo con la correntina en la cocina frente a sus compañeros.

"Claramente, no era amiga nuestra", acotó Daniela. Entre La Tora, Julieta, Daniela y Camila llegaron a la conclusión que Coti hizo la espontánea por celos e inseguridad porque Alexis miraba mucho a la modelo.

Coti contestó a su excompañeras por Twitter y sin titubear dijo: “Lucila dijo en una entrevista que yo era nefasta. Sin embargo, a pesar de todo, ella a mí no me parece nefasta y Julieta es hermosa, pero no tengo nada que envidiar a nadie, estoy agradecida con Dios por lo que soy y como soy".

También hizo alusión a que ella fue a jugar y no a modelar o a ser la más linda: "Yo no entré a ser la más linda, la mejor vestida o la que mejor cuerpo tenía. Entré a jugar y a destacarme por mi juego. Lo logré, y más orgullosa que nunca, sabiendo que vengo desde muy lejos, bancándome mucho y trabajando a full para pagarme los viajes".

