Gran Hermano 2022: La estrategia de Alfa para hablar con el exterior

Walter Santiago es uno de los personajes más polémicos dentro de la casa, hay un amor odio con él en él afuera y también adentro. Después de tres meses, Alfa dio algunos detalles raros que despertaron las sospechas. Es por eso que hay una teoría que involucra también al Mago Sin Dientes.

“De alguna manera le entra información del afuera a Alfa. No puede ser que sepa todo”, dijo Estefanía Berardi en el programa de Mañanísima. Carmen Barbieri también acotó: "Ojo a la producción, chequeen esto. Qué justo, ¿no? Yo me descompongo, falto y él dice que soñó que me morí".

Pampito hizo alusión a que el participante se comunica con el humorista. “Según los pañuelos, el color y todo, es el mensaje que les está mandando a la gente que ya tiene un plan", dijo Carmen.

Esta teoría se empezó a gestar porque en Gran Hermano España un participante se comunicaba con sus amigos por un sistema de bengalas: “Sabía que, si se ponía tal chomba y se hacía ver en las cámaras, necesitaba sacarse una duda. Después, los amigos tenían un sistema de bengalas de luces, que depende del color de la bengala que tiraban era 'sí', 'no', o 'no sé'", dijo Berardi.

Por esto creen que Alfa estudio muy bien al jugador y ahora se comunica con el Mago Sin Dientes para saber que pasa, aunque es una teoría tendría total sentido.

EF.