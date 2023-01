Gran Hermano 2022: La Tora defenestró a Camila en el confesionario

Camila y La Tora son de las participantes que tienen una cuota de ventaja porque la primera entró como suplente y la segunda ya conocía la casa muy bien e ingresó en el repechaje. Las dos participantes nunca tuvieron mucho feeling entre las dos y se notó en el confesionario.

Camila fue la primera en declararle la guerra a Lucila, porque en la nominación anterior en el confesionario la cantante de cumbia la fulminó a La Tora: "La primera persona que voy a votar es a Lucila, no porque me caiga mal, pero siento como que hay un poco de envidia, mismo en los gestos, como que se intenta copiar de mí. No sé, ojo de loca no se equivoca", dijo.

Pero esto de jugar en silencio no duró para Camila porque le contó a varios participantes que había votado a La Tora y que creía que ella le tenía envidia, estos comentarios les llegó a Lucila, quien dijo: "Ya desde el primer día me tiró barro, me dijeron las chicas. Si no me conocía supuestamente...".

Lucila y Camila tuvieron una charla intima entre las dos para limar las perezas. "En año nuevo, vos me hiciste un comentario que me hizo sentir re excluida", le reclamó Camila. "Sí, me han llegado comentarios tuyos que hiciste y que no me parecieron adecuados. Igual nunca sentí que yo tenga un problema con vos. Nunca estuve mal predispuesta con vos. ¿Vos en algún momento dijiste que yo te quería copiar?", le contestó La Tora.

"No, yo sentí eso. Como que me tenías envidia", le retrucó la cantante. "¿De qué te tenía envidia?, En vez de decírmelo a mí, te encargaste de decírselo a un montón de personas. Vos que decís que odiás el lleva y trae, ¿no sentís que esto fue un lleva y trae? Yo me fui enterando de todo y, sin embargo, no hice nada", le dijo Lucila.

Por su parte Camila intentando hacer las pases y finalizar el tema ahí le dijo: "¿Ves? Capaz se entendió mal desde el principio entre nosotras. Empecemos de nuevo para que esté todo bien. Gracias por hablar".

Pero lejos de quedar todo bien entre ellas, a la hora de nominar, Lucila no solo que la nominó sino que la defenestro contando los motivos de su nominación: "Me costó un poco este punto porque hace 2 placas atrás salió primera, pero en el lapso de estas dos semanas, creo yo que la gente vio y escuchó comentarios de Camila no sé si están tan buenos. Como por ejemplo decir que porque es rubia de ojos celestes le tienen envidia o que nunca tocó una villa por ser rubia de ojos celestes".

Para cerrar sus motivos, La Tora se explayó: "O por ejemplo decir que yo competía con ella o le tenía envidia... Competencia le puede hacer la gemela que es igual, yo no tengo envidia ni competencia con nadie. Y un par de comentarios más que escuché con mis compañeros y que no me gustaron. Y quiso meter mala leche con las chicas y nada, no va conmigo. Entonces es por eso el punto. Quiero ver si entra a placa, ponerla a prueba a ver si realmente no tiene hate o si la gente vio todo y ve el 'lleva y trae' y quizás la puede sacar".