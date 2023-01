Gran Hermano: La Tora se enojó con Camila y la mala onda entre ellas creció

Camila y La Tora son dos de las participantes que tienen un cierto grado de ventaja porque una entro como suplente y la otra en el repechaje.

Entre las dos nunca hubo buena onda, recientemente en el confesionario Camila votó a La Tora y dijo: "La primera persona que voy a votar es a Lucila, no porque me caiga mal, pero siento como que hay un poco de envidia, mismo en los gestos, como que se intenta copiar de mí. No sé, ojo de loca no se equivoca".

Camila quiso adelantarse a Lucila y les advirtió a Julieta y Daniela sobre la de Berazategui: "Yo te puedo asegurar que en la que pueda... te pincha. Si las vieron fuertes, estén atentas porque por atrás... Esto puede pasar. Yo no les estoy diciendo que cambien su opinión ni nada, solamente les digo que estén atentas porque de verdad hay otras cosas acá. Si te fuiste una vez, no te vas a querer ir de vuelta. Y si te la pueden dar, te la van a dar", le dijo.

Lucila se enteró de los dichos de Camila y le dijo a Nacho: "Ya desde el primer día me tiró barro, me dijeron las chicas. Si no me conocía supuestamente...". "Y, pero fue a tu placar", le contestó Nacho. "Era obvio, si ella quería todo lo mío", cerró La Tora.

La Tora haciendo alusión a su apodo no se achicó y dijo: "No querés hablar mal de nadie y venís y hablás mal de mí desde el primer día que llegué, entonces decímelo en la cara. Si le da, si no le da, decime 'Lu, no me da'. Si ella dice que la imito, la voy a empezar a imitar... y ahí que salte su personalidad, hermoso. Va a ser re chistoso y se va a querer morir".