Como cada viernes, los participantes que van saliendo tienen la posibilidad de ampliar y dar nuevas declaraciones de lo que vivieron dentro de la casa de Gran Hermano. El turno hora fue para Alexis, conocido como "El Conejo".

El ahora reciente eliminado estuvo en la noche de los ex de Gran Hermano conducido por Robertito Funes Ugarte y allí fue consultado por su falta de reacción en contra de Alfa, cuando en las primeras semanas se generó una contundente polémica en la que Alfa, el mayor de todos los jugadores, se vio involucrado en un aparente gesto grotesco en contra de Coti.

Gran Hermano: Alexis "El Conejo" explicó el porqué no defendió a Coti de Alfa.

"¿Por qué no saltaste?", re preguntó el conductor a El Conejo. "Le conocía un poco el humor a Alfa y como yo no veía tan dolida o impactada a Coti, no tomé dimensión, realmente, de lo que estaba haciendo", aclaró el ex Gran Hermano.

"Yo lo tenía de espaldas (a Alfa) y él estaba ya con la rodilla baja, que, supuestamente fue la rodilla y no el desodorante... Cuando se arma el tumulto grande, que salta La Tora, saltan todo, ahí tomo dimensión", subrayó Alexis "El Conejo".

«Hablé con Coti, le pedí disculpas y me dijo: "No te preocupes que a mí no me influyó mucho", de todas formas te pido disculpas porque debí saltar en el momento», explicó el exparticipante que recién salió el domingo pasado del juego. El cordobés aclaró que si esa situación la volviera a vivir, no dudaría en dudaría la expulsión de Alfa de la casa del reality.

Alexis de Gran Hermano se arrepiente de no haber cuidado a Coti

El exjugador fue consultado sobre qué se arrepiente de haber o no hecho dentro de la casa de Gran Hermano. Según contó Alexis, una de las cosas de las que más se arrepiente es justamente no haber actuado en defensa de su novia, cuando ocurrió la desubicación de Alfa con la correntina.

"Me arrepiento de no haber cuidado a Coti en muchas ocasiones. En el sentido de haber estado al lado del Alfa, que fue uno de los errores de cometí... ¡Enorme! Me arrepiento un montón", aclaró El Conejo en la noche de los ex de Gran Hermano.