Tan solo falta una semana para que finalicé Gran Hermano 2022 y el reality ya cuenta con sus 3 finalistas: Marcos, Nacho y Julieta, sin embargo, por parte de la producción siguen trayendo más sorpresas a los participantes como también a los televidentes, que esperan día a día más juego y la gran final.

El día de ayer ingresaron 3 participantes, los cuales fueron los primeros en ser eliminados de GH, con la misión de apoyar a los últimos participantes. Holder, Mora y Martina volvieron a pisar la casa más famosa.

Aunque por parte de Julieta Poggio, sin saber del reingreso, unas horas antes recordaba a Martina Stewart, que en los últimos días estuvo envuelta en una polémica tras ser vinculada con su ex cuñado: "No me la banco, te juro que no me la banco", comenzó diciendo ‘’Disney’’ acerca del primer encuentro con Martina.

Y continuó contándole a Nacho: "Es una envidiosa, cada cosa que hacía... es la típica envidiosa", por lo que el joven, entre risas le contestó: "Hace cinco meses que se fue, tranquila. Era una anécdota para que te rías nada más".

E insistió sobre lo mal que le cae su ahora compañera por unos días: "Es la típica envidiosa, se la pasaba haciendo caras. Pura envidia tiene". Y Nacho le respondió: "Qué mejor recompensa que estar vos entre los finalistas cuando ella se fue segunda".

Finalmente, Julieta se despachó por completo y dijo: "Te juro que la vi y ya me cayó para la mier...Fue algo que me pasó apenas la saludé", concluyó la finalista.

Gran Hermano: Martina vuelve a la casa y reveló su estrategia para desestabilizar a Julieta Poggio

Martina Stewart es una de las ex participantes que reingresará a Gran Hermano en la recta final y, antes de su llegada, apuntó contra Julieta Poggio.

La ex hermanita realizó polémicas publicaciones en Instagram donde reveló la estrategia que usará en contra de la finalista y que generó repudio en redes. “Por todos los que me preguntan, a “Julita” le voy a llevar un pañal”, dijo en su cuenta de Instagram. "¿Qué más puedo hacer?" preguntó a su pareja, que en ese momento estaba al lado y él respondió sin filtro. “Decile coronuda. Todo mal, así de una. Que se pique”.

Lo cierto es que esta actitud de Martina provocó la reacción de Lola Poggio, hermana de Julieta, que le respondió de inmediato en sus redes. "Qué lindo Marti eh. Sororas ante todo", contestó la joven.

