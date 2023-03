La producción de Gran Hermano piensa jugar sus cartas hasta que finalice el reality. Esta vez, se anunció que ingresarán a la casa los tres primeros eliminados del juego: Tomás Holder, Martina Stewart y Mora Jabornisky.

Con ánimos de debatir sobre este nuevo cambio, los integrantes de Mañanísima se comunicaron con La Tora. "¿Extraña usted la casa de Gran Hermano?", le preguntó Carmen Barbieri. "Ay, sí. La extraño un montón. Ojalá que podamos entrar la semana que viene también otros seis. Estoy feliz con el resultado de ayer. Que se quedó Nacho. Estoy de acuerdo con lo que dijeron de que los dos fandom ayudaron a que Nacho salga primero. Nunca dudé de que él se iba a quedar", respondió ella.

De forma punzante, Estefi Berardi le consultó: "¿Y creés que ahora que entran los primeros tres eliminados, que son del grupo de Los Monitos - Holder, Martina y Mora- lo pueden perjudicar?". "Mora no es del grupo de Los Monitos. Ella es amiga de Nacho pero no es del grupo. Obviamente, que mi miedo principal es que lo perjudiquen a Nacho. No Mora pero sí Holder y Martina porque tienen un juego muchísimo más agresivo que lo hicieron tanto adentro como afuera de la casa", advirtió la ex participante.

"Yo pienso lo mismo que La Tora. Lo primero que pensé fue 'qué garrón para Nacho'", opinó Berardi. Finalmente, de forma crítica, Pampito expresó: "Es mala la idea, no me gustó. Vuelven a entrar a la casa para apoyar a los finalistas los tres primeros eliminados de Gran Hermano. Está bien que no van a competir sino que van a apoyar (a sus compañeros). Pero no se".

"Espero que lo cuiden porque Nacho está hoy a un paso de la final. Ellos están cancelados y hoy la mejor opción de Nacho es que ellos se alejen", cerró La Tora dándole la razón.