La gala de eliminación de noche estuvo envuelta en una clima muy tenso y de ansiedad. En un mano a mano con Romina Uhrug, Alfa abandonó la casa con el 52% de los votos en su contra y, durante su salida, apuntó contra el movimiento peronista por la ideología política de su compañera. Desde Intrusos aseguran que Alfa va a culpar a la producción por su eliminación.

“Me cuentan de la producción que está re enojado. Me dicen que está enfurecido”, contó el periodista Guido Zaffora sobre Alfa, quien se encuentra a la espera del debate de esta noche. “Esta noche quiere hablar y decir que está muy enojado con el programa. Siempre está enojado, pero está más ahora por la eliminación”, continuó.

A causa de un paro sindical, el hermanito no pudo llegar al estudio de Gran Hermano para intercambiar sus primeras palabras con Santiago del Moro. Esta noche, Alfa hablará con el conductor y se enfrentará a los panelistas luego de varias actitudes polémicas y desagradables que tuvo dentro de la casa. "Alfa no paró de hablar desde que salió. La gente está con la cabeza así", expresó Laura Ubfal gesticulando con sus manos.

Alfa es conocido por tener mucho para decir y por no querer perder nunca una discusión. Si no la gana, la empata. "Hoy te lo vas a tener que aguantar", le dijeron los panelistas de Intrusos a Ubfal, pero ella redobló la apuesta y expresó "O él me va a tener que aguantar a mí".

Los porcentajes del mano a mano entre Alfa y Romina

Esta noche Alfa volverá a ser el centro de atención y tendrá que responder con cautela todas las preguntas que le hagan en el debate sobre su comportamiento dentro de la casa, sobre todo los malos tratos que tenía contra Camila.

Por qué Alfa no pudo llegar al estudio

La salida de Alfa fue opacada por una protesta sindical que se realizó en las afueras de la casa y que impidieron al sexagenario llegar al piso donde lo esperaba Santiago del Moro. "Había una manifestación del Satsaid y por eso no pudo llegar al estudio por reclamo salarial, por paritarias”, dijo el conductor, en referencia a la protesta del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos.

OL.