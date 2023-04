Gran Hermano: Así llegó Marcos Ginocchio a Salta

Marcos Ginocchio se consagró como el ganador de Gran Hermano 2022 hace poco más de una semana. En este tiempo, el salteño estuvo en Buenos Aires realizando el aislamiento correspondiente y luego la rueda de prensa que le toca a cada participante al salir de la casa. De todas formas, el ex participante llegó hoy a su provincia natal, Salta, junto a Morita, y el público lo fue a recibir.

Luego de ganar Gran Hermano, Marcos Ginocchio emprendió su viaje a Salta para reencontrarse con su seres queridos. En lugar de ser un momento privado, el ganador estuvo acompañado por las cámaras y por sus fanáticos que organizaron una caravana para poder darle la mano al campeón.

Marcos Ginocchio en LAM

La vida de Marcos Ginocchio cambió al salir de la casa de Gran Hermano. "El Primo" se tuvo que acostumbrar a la fama y a la popularidad que obtuvo en la casa más famosa del país sin él estar enterado de nada de lo que sucedía afuera, incluyendo el amor del público por el gran ganador. Ahora, más que nunca se dio cuenta al ser recibido por cientos de salteños que querían saludarlo y felicitarlo.

Marcos Ginocchio en LAM

En Corta Por Lozano, ciclo que conduce Verónica Lozano por las tardes de Telefe, mostraron la llegada de Marcos Ginocchio al Aeropuerto Martin Miguel de Güemes. Allí, se encontró con una enorme multitud de gente que le pidió una foto y un saludo. Luego de lograr atravesar esa multitud, el campeón se dirigió al camión que lo llevó hacia La Catedral por la Avenida Paraguay acompañado por una gran caravana.

Por último, Marcos Ginocchio terminó el recorrido en Alto Noa Shopping, donde tendrá una rueda de prensa para hablar con algunos medios de la provincia y dará un meet and greet para que muchas de las personas que están allí puedan conocerlo y hablar con él en persona.

El problema que tuvo Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano, para volver a Salta con los regalos de sus fans

Marcos Ginocchio, el gran ganador de Gran Hermano 2022 armó las valijas para volver a Salta y reencontrarse con sus seres queridos. Sin embargo, se topó con un inconveniente debido a la gran cantidad de regalos que recibió por parte de sus fans. En A La Barbarossa, programa conducido por Georgina Barbarossa en Telefe, se encargaron de cubrir el momento de su llegada y contaron cuál fue el problema.

El inconveniente que tuvo Marcos Ginocchio con los regalos de sus fans fue el traslado. El ganador no sabía como trasladar la enorme cantidad de regalos que recibió a Salta. "Acabamos de llegar, revolucionó Aeroparque. Tenemos mucho equipaje, no sé cómo vamos a hacer. Creo un poco vamos a mandar en encomienda y otro poco, vamos a subirlo en el avión", comenzó explicando Noelia, la movilera. "Marcos sale ahora en un ratito, el vuelo está un poco demorado. Pero claro hay muchos regalos de las fans. No sabemos como hacer para llevarlo. Ya arreglamos una encomienda. Yo no viajo con él, pero tengo todo el operativo que lo espera en Salta", agregó.

Momento en que Marcos no encuentra su DNI

Sin embargo, ese no era el único problema que le esperaba a Marcos Ginocchio. Además de no tener idea de cómo llevar los regalos, el ganador también tuvo problemas con su documentación. Minutos antes de embarcar, se dio cuenta que no tenía el Documento Nacional de Identidad (DNI) encima. Con la tranquilidad que lo caracteriza, El Primo pudo encontrarlo entre sus pertenencias rápidamente y completar los trámites para abordar.

NL.