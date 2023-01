Gran Hermano: Camila confesó estar súper enamorada de Marcos y que le está "haciendo mal a la cabeza"

Es definitivo. Camila Lattanzio admitió estar súper enamorada de Marcos y aseguró que "me está haciendo mal a la cabeza". Sin embargo, parece que Marcos no quiere saber nada con la nueva participante y busca la manera de alejarse ella.

Camila se acercó a Thiago para hacerle la esperada confesión, ya que los televidentes aseguraban hace varios días que Camila quiere vincularse con Marcos de manera romántica, y lo utilizó como psicólogo. "No digas nada Thiago, te estoy contando a vos", fue la advertencia con la que Camila inició su confesión.

"Me parece lindo el primo y quiero activar en algún momento, pero todavía no", explicó la participante dando a entender que tiene una serie de estrategias, además de las del juego, para lograr su objetivo y llamar la atención de Marcos. A su vez, aseguró que no le gusta en el sentido exacto de estar enamorado, sino que "me parece demasiado lindo". Thiago se limitó a escuchar sin emitir comentarios.

Insistente, Camila le exigió a Thiago que le diera una lista de consejos para conquistar el corazón de Marcos y le consultó cómo hizo él para entablar un vínculo amoroso con Daniela. "No sé, el primo es muy difícil", respondió Thiago dejándole en claro todo en pocas palabras. Sin embargo, Camila destacó que el primo "Se hace el bo..." y que "me está haciendo mal a la cabeza, cada día es peor".

Marcos es uno de los participantes más codiciados, tanto dentro como fuera de la casa. El hermanito, de pocas palabras y bajo perfil, no se involucra en conflictos ni trató de coquetear con ninguna de sus compañeras. Sin embargo, algunos televidentes tienen la esperanza de que suceda algo con Julieta.

El novio de Julieta Poggio rompió el silencio sobre Marcos

Lucca Bardelli habló con Ángel de Brito desde los estudios de LAM y rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad por parte de Julieta Poggio dentro de la casa. Lucca aseguró que no es un hombre celoso y enfatizó que confía en su novia. Durante las primeras semanas del reality, Lucca aclaró en sus historias de Instagram que habían hablado varias veces con Julieta sobre la posibilidad de estos rumores y expresó el enojo con el público de Gran Hermano por fomentar la infidelidad.