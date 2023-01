Como es costumbre en esta nueva edición de Gran Hermano, apenas el último eliminado cruza la puerta de la casa, algunos hermanitos salen disparados al confesionario para realizar la nominación espontánea. Luego de la eliminación de Alexis "Conejo", hubo tres participantes que se pelaron por llegar al confesionario.

Se trata de una carrera que protagonizaron La Tora, Agustín y Camila en el pasillo de la casa para poder hacer uso de la estrategia y asegurarse una semana más dentro de la casa. Las sospechas, dentro y fuera de la casa de Gran Hermano, señalan a Camila como la ganadora de la competencia, quien intentó disimular su maniobra, pero quedó expuesta por su ingenuidad y por Nacho. "Dale Cami, te vi tocando cuatro veces el timbre", le respondió Nacho a Camila mientras la hermanita se hacía la desentendida.

Comenzó la prueba del auto en Gran Hermano

"Fue Cami, porque ella preguntó por la espontánea", aseguraron otros participantes del reality. Camila ya había querido incluir esta nominación como parte de su estrategia, pero le ganó la emoción y lo divulgó por toda la casa y, como consecuencia, fue sancionada. Al parecer, todo indica que la espontánea fue hecha contra Alfa y La Tora, con quien tuvo una discusión porque ambas se acusan de copiarse la una a la otra.

Alfa le insistió a Camila para que confiese si fue la autora de dicha nominación, pero la jugadora aprendió de su error y se mantuvo en silencio. Puede que esta noche conozcamos al jugador o jugadora que realmente pudo hacer uso de esta carta. Por su parte, Agustín necesita de la espontánea para continuar las fases de su estrategia que, según él, lo llevarán hasta la final.

Empezó el desafío del auto y comenzaron los enfrentamientos entre los participantes

Los hermanitos deberán permanecer el mayor tiempo posible pegados al auto, sin embargo, ya los filosos comentarios empezaron a desencadenarse. Nacho hizo que varios de sus compañeros se enojaran. El rubio ante la presencia de sus compañeros y para debilitarlos mentalmente expresó: "Igual, para mí, los que tienen auto y los que no saben manejar no tienen que participar". El comentario no pasó desapercibido y sus compañeros se defendieron, además, Nacho presumió de tener varios autos y Romina fue una de las que le contestó enojada: "Yo sí sé manejar Nacho, pero no tengo registro, ¿Qué tiene que ver?".