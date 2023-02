Tras ingresar a Gran Hermano 2022, Valentina, la hermano Marcos Ginocchio, se convirtió en una figura muy querida en la casa.

La familiar del participante ingresó con otros y se convirtió en una presencia muy cálida para el resto de los concursantes, es así que la joven mantuvo una charla muy sincera con Romina Uhrig y le contó que está de novia con un francés, llamado Alexis, a quien conoció a través de Tinder.

Sin embargo, este detalle revelado sin pensarlo mucho, la dejó expuesta, ya que según aseguró, pocos conocían este detalles. "Me olvidé de las cámaras. Borrá", le dijo Valentina a Romina, un poco avergonzada.

"Lo conocí en Tucumán. Él estaba viajando por Latinoamérica, por Argentina, y nos conocimos por Tinder", confesó, asegurando que la familia del joven no sabía este dato. Fue en ese momento que se percató de su error.

"Ya está. Por ahí ni lo pasan", le dijo Romina para tranquilizarla.

Gran Hermano: La Tora puso en aprietos a su mamá por los piropos a Marcos

Aunque dentro de la casa Lucila Villar mantiene una relación con Nacho Castañares, la mamá de La Tora solo tiene ojos para Marcos. Gladys fue involucrada con el salteño en las redes sociales por el trato cordial que tienen entre ambos, y Lucila ha dejado en evidencia a la madre en una cena que tenían.

"Saltaba él y decía: 'No puede salir tan bien de la pileta'. No sé, capaz que estaba todo pintado: 'El maquillaje de mariposa le queda bien', decía. Tenía un quimono: 'Mirá lo que le queda ese quimono', decía. Lo volvía loco. 'Qué pibe lindo', 'Que rico olor cito'", contó La Tora mientras estaban cenando.

"No se habrá asustado porque debe estar acostumbrado", agregó rápidamente Gladys. "¿A qué lo piropeen?", le preguntó directamente su hija. "Obvio, ¿o no? No te pongas colorado", contestó la mujer mirando directamente al Primo. Marcos solo se limitó a sonreír y seguir comiendo, en cuanto a Nacho abandonó la mesa y se fue al patio.

