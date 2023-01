Coti Romero, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano, habló sobre la posibilidad de reconciliarse con Julieta Poggio y cómo se siente acerca de todo lo que hablaron las participantes de la casa luego de su eliminación.

Tras su salida, Coti confesó que tenía esperanzas de aclarar todo con las hermanitas una vez que ellas estuvieran afuera, pero por comentarios desagradables de Julieta, Romero ya no tiene intenciones de reconciliarse. "Julieta se burló de mis orígenes". La amistad entre Julieta y Coti terminó en muy malos términos luego de que Julieta se enterara de que Coti le realizó la nominación espontánea y no haber respetado la promesa las mujeres.

Durante una entrevista con Mañanísima, los periodistas le preguntaron a la correntina si había pensado en la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva cuando Coti confesó que en un principio sí, pero ahora no. "Cuando yo salí de la casa pensaba que sí. Decía: ´El día que Julieta salga y vea cómo hablé de ella sí,´ Porque jamás dije nada malo de ella", expresó la ex jugadora.

"Julieta se burló de mis orígenes. Dijo 'caca, mierda', porque yo soy de Caá Catí. Eso me pareció feo. Entonces, no quiero tener relación con esta gente afuera", expresó Romero mientras que reiteró que las hermanitas no entendiendo su juego y que Gran Hermano se trata de traición.

La respuesta de Coti a los rumores de separación con el Conejo

La ex participante hizo referencia a una conversación que las mujeres de la casa tuvieron sobre ella. Daniela, Romina, Julieta y La Tora conversaron sobre las estrategias de Coti y Lucila concluyó en que le tenía envidia a Julieta. "Para mí Coti tenía celos, lo del Cone fue real. Lo escuché de la boca de tres hombres y con Romi lo hemos visto en las fiestas", dijo La Tora en referencia a que la envidia de Coti se debía a que Alexis quería intentar algo con Poggio.

Julieta volvió a hablar mal de sus perros y la liquidaron en las redes

Meses atrás la madre de Poggio tuvo que salir a aclarar la situación, luego de que Julieta dijera cosas feas sobre una de sus perras y los televidentes lo hayan calificado de maltrato animal. Al igual que aquella vez, Julieta habló de más y le contó a sus hermanitas que sus mascotas pasan el día encerrados en el patio, sin comida y agua, cuando ella y su familia se van de viaje o a pasar el día en una quinta.

