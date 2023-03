Coti Romero fue una de las participantes más polémicas de la última edición de Gran Hermano. Su temperamento y comportamientos daban mucho de qué hablar, pero un aspecto que llamaba la atención era su inseguridad física, la cual ahora está cambiando lentamente. La joven correntina se realizó un retoque estético que no fue de agrado para el público.

Coti Romero, según como informó en su presentación antes de entrar a la casa, participó y ganó en muchos concursos de belleza. La joven de 20 años destaca por su físico y su rostro que llama mucho la atención. De hecho, muchos televidentes la calificaron como "La más linda de Gran Hermano". Sin embargo, Coti optó por realizarse leves cambios estéticos y uno de ellos fue las carillas en los dientes.

"Así fue cómo logramos armonizar la sonrisa de Coti Romero en tan solo 4 citas", escribió el centro de estética odontológico que estuvo a cargo de colocarle las carillas a la ex hermanita. Por supuesto que el video tuvo una gran repercusión y varios comentarios recordaron el momento en que Julieta Poggio se dio cuenta del leve retoque.

En el video se puede observar a la ex hermanita en todo el proceso del retoque estético y lo feliz que se siente al final cuando vio los resultados. Coti siempre tuvo una sonrisa que encandila y, esta vez, decidió resaltarla un poco más.

El antes y después de Coti Romero

"¡Se puso carillas!", había gritado Julieta cuando los 5 últimos participantes recibieron un video por parte de los eliminados. Desde que Coti Romero salió de la casa, fueron muchísimos los comentarios que recibió sobre su aspecto y las inseguridades que tenía dentro de Gran Hermano.

Si bien en una ocasión Coti se manifestó en las redes sociales para decir que no se había operado el rostro como comenzó a circular, muchos usuarios aseguran que la ven muy distinta a cuando estaba en el programa y que va a terminar arruinándose su cara.

Coti Romero enfrento a Romina Uhrig tras salir de Gran Hermano

Romina Uhrig protagonizó el Debate de Gran Hermano y fue, sin duda alguna, uno de los más esperados por los fanáticos del reality. Allí, Coti Romero sacó a relucir su lengua filosa y le apuntó sin filtro a la exdiputada.

“Me dijiste mala leche, mala mina y mala persona. Te la pasaste criticando el cuerpo de las personas y me dijiste gorda. También hablaste de mi relación. No te hagas la desentendida, no sos Alfa”, arrancó, filosa, la correntina.

OL.