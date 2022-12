Gran Hermano: Daniela no le cree nada a Coti

Muy pocos creen en la palabra de Coti, por no decir nadie. Dentro de la casa desconfían de la correntina por gritos que vinieron del exterior como "Coti traidora" o "Julieta, Coti te hizo la espontánea". Por esto fue que Romina y Julieta terminaron con peleas y gritos contra Coti.

Lo cierto es que fuera de la casa tampoco le creen nada, Daniela quien se veía que dentro de la casa se llevaba muy bien con la correntina, ahora no la puede ver ni en figuritas. La oriunda de Moreno se siente traicionada porque Coti le hizo la espontánea cuando hicieron un pacto de no votar a ninguna mujer.

“Es para aplaudirla, jugó bien, no lo puedo creer, me parece perfecto porque es un juego, pero la persona se cayó", dijo Daniela que también aseguró que quiere volver a entrar para vengarse de Coti, el Conejo y Thiago.

Con la llegada las fiestas cada participante recibió un video de sus seres queridos, cuando llegó el momento de Coti y ver el video se expresó "Muchas gracias. La verdad, los extraño mucho. Gracias de verdad por todo... Quiero que sepan que estoy bien y que voy a seguir bien, sea lo que sea y lo voy a soportar como hice desde chiquita. Quiero que sepan que lo voy a dar todo de mí y que si a veces me ven mal, quiero que sepan que Dios está conmigo siempre y que voy a salir adelante. Quiero que se sientan orgullosos de mí".

En el estudio se encontraban los ex hermanitos participando del debate y Daniela dijo "No le creo nada. ¿Sabés lo que pasa? A mí me hacía lo mismo, me lloraba así, de esa manera... Nada la creo".