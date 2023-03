Martina Stewart tuvo un fugaz paso por la casa de Gran Hermano. Desde el primer día, la exparticipante fue etiquetada como la mala del reality en gran parte por algunos de sus dichos que generaron polémica.

Ahora, que el programa terminó, quiso realizar un extenso descargo sobre el tema que, hasta incluyó a Jey Mammón.

Martina Stewart.

Las palabras de Martina Stewart

"Se cierra un ciclo y no quiero dejar de hacer un balance de esta etapa increíble que vivimos todos. Algunos tuvieron la posibilidad de vivirla mucho tiempo más que yo desde adentro y bueno, yo que lo viví casi como una fan jajaja. En esta edición me tocó el papel de la malvada, cada palabra de las que dije fueron replicadas por todos los medios haciéndome aún más mala a los ojos de ustedes", comenzó escribiendo Martina Stewart. Y continuó: "Se que fue únicamente responsabilidad mía y no reniego de lo que dije porque mi objetivo era cumplir este sueño. Yo no contaba con algún contacto para hacerme entrar, un representante o una fama previa a Gran Hermano, entonces busqué las palabras más polémicas para hacer el ruido que yo no tenía y poder llamar la atención de los responsables de elegir a los que ingresaban".

Martina Stewart dentro de la casa.

Luego, Martina Stewart señaló: "También se que no se me midió con la misma vara, se dijeron cosas terriblemente más graves de las que yo dije en el casting, pero no se mediatizaron ni el 1% de lo que se mediatizaron mis palabras. Incluso después de cansarme de aclarar que ese no era mi pensamiento.

Seguido a esto, la exhermanita hizo referencia a un tweet que subió hace un tiempo Jey Mammón sobre uno de sus dichos: "Me banqué críticas despiadadas incluso de personas que me destrozaron y hoy son corridas de programas de televisión hasta que 'se esclarezca' su situación por haberse relacionado siendo mayor con una criatura de 14 años. La malvada incluso hoy, sigo siendo yo".

Martina Stewart.

Después, Martina Stewart indicó: "Confío en mi compromiso, en mi responsabilidad y perseverancia para poder sostenerme en este medio y que puedan conocer a esa Martina que con el apoyo de mi familia y amigos, la pelea siempre para salir adelante y poder lograr sus sueños. Gracias a toda la gente que entendió los motivos y me apoyó, obviamente perdón a todos los que lastimé con mis palabras, porque hoy entiendo y sé que lo hice".

Por último, la exhermanita aseguró: "Jamás hubiese sido mi intención, fue la imprudencia de una chica de 25 años que no tomaba dimensión en lo absoluto del poder que iban a tener sus palabras. Gracias a Kuarzo por darme esta oportunidad, y por sobre todas las cosas a mi familia que me apoyaron incondicionalmente".

El Twitter de Jey Mammón a Martina.

"Decir que te da asco la bisexualidad o la homosexualidad no es opinión, es fobia. Es decir, odio y hace daño, lástima. Lo digo con todo el amor del mundo. Por favor, tengámoslo en cuenta. Gracias por leerme", escribió Jey Mammón en su Twitter luego de que Martina Stewart dijera en su presentación de Gran Hermano: "A mí personalmente, me gustan los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito... Rari, para analizar".