Pasaron dos semanas en Gran Hermano y Nacho Castañare es un posible candidato a salir este domingo. Durante este tiempo ha pasado de todo dentro de la casa del reality que más está dando de qué hablar en el país.

Durante estos días se conocieron imágenes de un acercamiento entre Thiago Medina y Nacho Castañare, los de los participantes más jóvenes de Gran Hermano.

Gran Hermano: el papá de Nacho habló del supuesto romance de su hijo con Thiago.

Una vez se dieron a conocer de manera pública las grabaciones, se empezó a hablar de un supuesto coqueteo entre los dos, el cual, la familia de Thiago lo negó y afirmaron que al participante no atraían los hombres.

El pasado viernes, LAM entrevistó a Rodolfo Castañare, padre de Nacho y le preguntó su opinión sobre las imágenes y la edición que el reality puso al aire donde, se ven escenas de mucho toque, toque, coqueteo y hasta algunos momentos de posibles celos.

Gran Hermano: el papá de Nacho habló del supuesto romance de su hijo con Thiago

Ángel de Brito le preguntó Rodolfo si su hijo está enamorado de Thiago Medina. "No", fue la respuesta categórica con la que el español le respondió la pregunta al presentador de LAM.

"Nacho se ha criado en dos mundos, en Buenos Aires y en Siches, Barcelona, un pueblo mayoritariamente gay, con una diversidad muy grande, con una libertad de cabeza muy grande", comentó Rodolfo sobre la historia de vida de su hijo.

Gran Hermano: el papá de Nacho habló del supuesto romance de su hijo con Thiago.

Según el padre, Nacho cuando se va a vivir con su mamá a la Argentina, empieza a viajar dos veces por año solo desde los cinco años, entonces, tiene esa capacidad de poder diferenciar con facilidad las diferencias culturales y pensamientos de la gente, también la diversidad de la gente y las diferencias de cada uno. "Eso lo hace extremadamente tolerante", remarcó Rodolfo Castañare.

Con relación a lo que se mostró de Nacho y Thiago, el padre del participante dijo: "A la hora de ver a Thiago, estoy seguro que lo ha visto débil por su situación y se le acerca". Sobre las caricias, Rodolfo coincidió con Ángel de Brito, que son parte de la edición del reality.

Qué le dijo Nacho a su padre antes de entrar a Gran Hermano

Para Rodolfo, se busca o se quieren ver cosas donde no las hay. Mañana domingo Nacho podría dejar la casa de Gran Hermano. Antes de que se sepa quién será el segundo eliminado de Gran Hermano, Rodolfo Castañare reveló lo que le dijo su hijo antes de entrar al juego.

Gran Hermano: el papá de Nacho habló del supuesto romance de su hijo con Thiago.

"Si yo hago algo dentro de la casa o si me ves con alguien dentro, es porque me he enamorado. No voy a hacer nada por conseguir algo para generar contenido", reveló Rodolfo Castañare, que fueron las palabras de Nacho antes de entrar al reality de Telefe.