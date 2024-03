Florencia Regidor es una de las participantes más nuevas del Gran Hermano 2023 y llamó la atención rápidamente por su apariencia y por sus polémicos comentarios. Ahora, la hermanita compartió detalles de su relación con su papá.

En una conversación con sus compañeros Bautista Mascia, Furia Scaglione y Mauro D' Alessio en el jardín de la casa más famosa del país, la joven reveló como manejó el delicado vínculo con su padre.

Florencia Regidor antes de entrar a Gran Hermano.

Mostrándose emocionada por lo ocurrido, Flor reveló: "Mi papá me preocupa un poco, él me dijo que le había cagado la vida cuando entré acá. Cuando estaba por ingresar a la casa, no lo vi, le envié un mensaje y no me respondió".

Por último, Florencia Regidor confesó que los momentos previos al ingreso a Gran Hermano fueron muy difíciles para ella: "Le mandé un mensaje diciendo que lo amaba y no me contestó. Me insultó mal y mi mamá una vez intervino y le pidió que se calmara porque me había dicho cosas muy feas. Siempre me lanzaba comentarios negativos cada vez que me veía, siempre relacionados con Gran Hermano".

Qué pasó antes de que Florencia Regidor ingresara a Gran Hermano

Indignada con la situación que tuvo que vivir, la joven le contó a sus compañeros: "El día que me fui al hotel, él, a propósito, no estaba en casa. Mi mamá me dijo que era porque no quería saludarme. Mi papá quiere que trabaje en un banco, y eso nunca va a pasar. Me quedan diez materias para graduarme y nunca me felicitó por nada".

A pesar de todo, Florencia Regidor destacó a su madre por apoyarla siempre: "Mi mamá siempre me apoyó y estuvo feliz por mí. Ella siempre supo cuando yo estaba en las etapas de casting, pero mi papá no. Cuando él se enteró, comenzó a pelearse con mi mamá y le reclamaba que le ocultaba las cosas".

J.C.C