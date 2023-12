Gran Hermano regresó a las pantallas argentinas con 22 nuevos participantes que comparten muchas similitudes con los hermanitos de la edición 2022. Los fanáticos lo identificaron rápidamente y algunos piensan que es una estrategia de los nuevos integrantes para ganar apoyo recordándole al público sobre un personaje consagrado y querido. Pero es la producción del reality quien busca los aspectos en común para crear las personalidades de cada individuo.

La teoría que explica por qué los nuevos participantes de Gran Hermano son muy parecidos a los anteriores

El regreso del reality a la televisión fue uno de los más esperados en el año en medio de un contexto político intenso. El programa lanzó su nueva edición el 11 de diciembre de 2023 donde ingresaron 20 participantes y luego dos más el 12 de diciembre. Al igual que la temporada anterior, se mostró un video de cada uno de ellos y luego se presentaron en el estudio para despedir a Santiago del Moro y partir para la casa.

Los fanáticos que miraron el estreno también se prendieron a las redes sociales para opinar sobre las personalidades de cada uno cuando notaron que muchos "se copiaban" de los estrategas de años anteriores. Zoe Bogach, la segunda en entrar a la casa, fue apodada "La princesa de la casa" por el conductor y se hizo un paralelismo con el rol de Julieta Poggio un año atrás.

Asimismo, en su presentación se reiteraron las quejas de la conductora de la alfombra roja respecto a "No me gusta limpiar, no me gusta cocinar, no me gusta hacer nada". Lo que el público percibió como un intento de ser Julieta. Lucía, por su parte, la integrante salteña tiene una personalidad más tranquila y por su lugar de origen se la relacionó con el campeón de la temporada anterior, Marcos Ginocchio.

Isabel Denegri, la participante más grande de la competencia, se auto denominó "Soy la Alfa de la casa" recordando a Walter "Alfa" Santiago. Licha Navarro, con su estilo de vestir y de vida, comparte similitudes con Maxi Guidici. Alexis "Conejo" Quiroga se re reflejado en Alan Simone por sus capacidades en el campo, mientras que la mirada de Denisse González es muy similar a la de Coti Romero.

De esta manera se podrían seguir analizando todas las características en común que tienen ambas camadas de hermanitos. Y esto se debe a los objetivos de la producción por buscar perfiles parecidos para garantizarse las reacciones del público a cada una de ellas. Gilda Santana, una productora del reality durante una década, escribió un libro revelando los secretos y el detrás de cámaras para que todo salga a la perfección.

El libro de Gilda Santana que revela los secretos de Gran Hermano

En "Diez años en Gran Hermano. Diario de una guionista" explicó que siempre se van a repetir los perfiles del extrovertido, la chica sofisticada y poco colaboradora, el callado y el estratega porque forma parte del guion ya estipulado para cada edición. Es decir, quienes son seleccionados para participar del reality cumplen con los aspectos que se buscan para adjudicarles cierto personaje.

Una vez que comienza el programa solo se mostrarán las escenas en donde el individuo cumpla con las actitudes del papel que se esperan de él o ella. Santana reveló en su libro que solo se emite el 1,19% del contenido filmado desechando casi el 98% para poder tener total control sobre el guion.

Incluso, a veces son los mismos grupos de fans de cada participantes quienes ayudan a la producción a identificar escenas o cambios de tramas que puede aportar al desenlace. "Para Gilda Santana, esta tarea es la más complicada del programa, porque una conversación, suceso o mirada descartada podría hacer cambiar el significado de toda la narración", se lee en la contratapa del libro.

La producción de Gran Hermano está atenta a todos los detalles y lo que ve el público en la programación habitual no es la verdadera realidad de la situación, como de un conflicto de convivencia o una estrategia. El público es quien elige quiénes abandonan la casa y los roles de cada individuo pueden ser queridos u odiados por sus personalidades.