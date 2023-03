El final de Gran Hermano es inminente y ahora solo quedan dos familiares dentro de la casa, el papá de Nacho, Rodolfo y Valentina, la hermana de Marcos. La última eliminada fue Gladys, la mamá de La Tora.

Lucila se sensibilizó sobre la salida de su madre y habló con el papá de Nacho sobre la relación que tiene con Gladys después de irse a vivir sola. "No me esperaba que venga mi vieja y los veo a todos como la familia Ingalls, a todos muy bien, y yo con mi vieja, que es la persona que más amo en el mundo, tengo cosas por resolver, cosas trabajándolas", dijo La Tora.

Gran Hermano: La Tora quebró en llanto luego de la salida de su mamá

"Yo no puedo tener la relación perfecta que todo el mundo tiene. A mí la entrada de mi mamá me descolocó, por algo hace 5 años que no vivo con ella", le explicó Rodolfo, quien la contuvo en ese momento tan sensible que estaba pasando la participante.

"Ver que todos eran los Ingalls, y yo, no me movilizo mucho, me pongo mal. No me la esperaba a mi vieja, básicamente", finalizó Lucila. Esta conversación la pasaron en un tape en el debate de Gran Hermano en donde se encontraba Gladys, lo que generó un momento tenso en el estudio.

EF.