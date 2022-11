Gran Hermano: ¡Maxi insulto a una mujer!

Insultar ya es un acto negativo, pero que lo realicen en público es aún peor, está vez le tocó a Juliana, participante de Gran hermano que explotó y exigió respeto ¿Se terminará el amor? Mientras se susurran en secreto los compañeros lo que acontece en la casa, se puede apreciar desde afuera como se manejan ambos, Maxi y Ella. Parece que el amor se va deteriorando de a poco. Las relaciones que no tienen respiro y batallan 24/7 difícilmente se mantienen vivas, la Santafesina y el cordobés parecen que van rumbo al final ¿Qué pasará?.

El público se pregunta cómo se mantendrán las relaciones cuando salgan de uno en el reality show. En esta oportunidad Maxi se decidió y le hizo un planteo a Tini, apenas se enteró que había quedado nominada y con todos los votos. La próxima candidata que tiene las fichas seguras para abandonar la casa de Gran Hermano.

La furia de Maxi de Gran Hermano se reveló cuando su novia le quiso mostrar uno de los senos sin darse cuenta que otro chico podía verla con facilidad por el espejo. Mientras la escena violenta se desarrollaba en el cuarto de los varones se detonaba la discusión: "es una calienta pi..", dijo el participante molesto en su postura machista. "Soy tu novia, respétame, no me podés decir 'calienta pi...' delante de los chicos", dijo la chica.

"Yo estaba quedando como un boludo, en la cama, y me salió decir eso. Y como lo hiciste dos veces, dije parece que le gustara", argumento Maxi que no entendía si la chica lo hacía de manera intencional. La relación que tienen planteada ambos no es una liberal por lo que el participante cuestionó la actitud de la joven. "No, no, amor no me poder tratar de calienta pi... Adelante de los pibes, a vos te lo estaba haciendo", concluyó la chica

En la discusión se plantearon el tipo de relación que tienen ambos, aunque están claros deje que se están conociendo, De igual forma la violencia verbal claramente no es el camino por eso ambos concluyeron en unas disculpas. Sin embargo el tiempo definirá los amores de la casa más famosa de argentina, Gran Hermano.