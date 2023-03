Gran Hermano se encuentra en la cuenta regresiva de la final y esta semana reingresaron los primeros 3 eliminados para hacer campaña a favor de Nacho, Julieta y Marcos. Sin embargo, el objetivo de los televidentes es otro. Parte del público de Gran Hermano espera que suceda algo romántico entre Nacho y Martina.

Durante el debate, la producción reprodujo un tape de Martina haciendo referencia a las señales confusas que se enviaban con Nacho durante los primeros días del programa. Incluso, el hermanito confesó, en una charla meses después, que Martina es su tipo de mujer.

“Cuando me fui habían quedado cosas inconclusas. Tuvimos una relación de medio amigos y medio no sé qué y siento que no sé qué debe pensar”, fueron las palabras de Martina.

Pero a quien no le debe haber gustado nada esa declaración es a La Tora, quien mantiene una relación de casi noviazgo con Nacho. Santiago del Moro quiso alimentar el fuego y que La Tora pisara el palito. “Cuando Martina habla así de Nacho, la Tora va a ir a saltar el tapial”, expresó el conductor, pero inmediatamente Lucila lo interrumpió.

Nacho y La Tora durmiendo juntos

“Después de ver que Nacho me pide que esté el lunes en primera fila con él no tengo nada que opinar... Confío plenamente. No me afecta", reiteró La Tora de manera indiferente a las insistencias de Del Moro con la cantidad de días que Martina estará dentro de la casa y haciendo campaña con Nacho.

La Tora está preocupada por el reingreso de Holder y Martina

Con ánimos de debatir sobre este nuevo cambio, los integrantes de Mañanísima se comunicaron con La Tora. "¿Extraña usted la casa de Gran Hermano?", le preguntó Carmen Barbieri. "Ay, sí. La extraño un montón. Ojalá que podamos entrar la semana que viene también otros seis. Estoy feliz con el resultado de ayer. Que se quedó Nacho. Estoy de acuerdo con lo que dijeron de que los dos fandom ayudaron a que Nacho salga primero. Nunca dudé de que él se iba a quedar", respondió ella.

De forma punzante, Estefi Berardi le consultó: "¿Y creés que ahora que entran los primeros tres eliminados, que son del grupo de Los Monitos - Holder, Martina y Mora- lo pueden perjudicar?". "Mora no es del grupo de Los Monitos. Ella es amiga de Nacho pero no es del grupo. Obviamente, que mi miedo principal es que lo perjudiquen a Nacho. No Mora pero sí Holder y Martina porque tienen un juego muchísimo más agresivo que lo hicieron tanto adentro como afuera de la casa", advirtió la ex participante.

