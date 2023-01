Cada vez son menos los participantes que quedan dentro de la casa y, por el momento, Marcos estuvo solo dos veces en placa desde que comenzó Gran Hermano. Diego Poggi, productor del reality, criticó duramente al participante y provocó la furia de los televidentes.

Su personalidad bondadosa y tranquilidad pueden llevarlo hasta la final, pero Diego Poggi, quien se encarga de la conducción vía streaming de los debates y las galas de eliminación junto con Juariu, no está de acuerdo y lapidó al hermanito. "Marcos no puede ganar Gran Hermano. Una persona que solamente es buena no puede ganar, no me jodan", admitió molesto.

"Aparte Marcos para mí tiene plata. Tampoco digo que se lo tenga que ganar alguien que no tenga plata, pero te lo pido por favor", fue como Diego Poggi quiso justificar su pensamiento. Sin embargo, uno de los amigos de Marcos confesó que, de ganar el premio mayor, lo donará a un comedero para jóvenes con adicciones, donde el primo suele colaborar.

Marcos tuvo que interpretar a Daddy Yankee en la coreografía grupal

Los comentarios de Diego Poggi enfurecieron al público y no le tuvieron piedad. "Criticó a Coty porque jugó muy fuerte. Ahora critica a Marcos por decir que no juega y que solo es buena persona. ¿Quién te entiende al final, Poggi?", fue uno de los reproches que le hicieron al productor en Twitter.

A quién salvaron Romina y Marcos como líderes de la semana

Marcos y Romina eran los líderes de esta semana porque el desafío había sido en duplas. Por eso, tras una espontánea de Julieta y un tenso miércoles en que los hermanitos nominaron, finalmente quedaron en placa Ariel, Agustín, La Tora y Daniela. Si bien Marcos y Romina no podían dar nombres, quedó claro que él quería salvar a Agustín y ella a Daniela. "Yo juego sentimiento, no estrategia", señaló la hermanita. Finalmente, Marcos y Romina se pusieron de acuerdo y, buscando un intermedio, salvaron a Ariel, quien quedó anonadado con la decisión.

OL.