Grego Rosselló alarmó a todos al escribir en su cuenta de Twitter: “En el último mes tuve más cirugías que Michael Jackson en toda su carrera”, junto a una foto en donde se lo puede ver con unas vendas en su nariz.

¿Qué fue lo que le pasó? El cómico fue parte de un partido de básquet con sus amigos. Allí uno de sus colegas le pegó accidentalmente con el codo en su nariz y tuvieron que operarlo de urgencia en una reconocida clínica de Buenos Aires.

¡Un famoso lo golpeó! Grego Rossello sufrió un terrible accidente y fue operado de urgencia

“Jugando al basquet con amigos me comí un codazo y fui operado, es una reparación nasal porque podía tener una obstrucción respiratoria”, contó Grego Rosello en un mano a mano con Juan Etchehoyen para Mitre Live.

“Lo gracioso es que el codazo me lo pegó Marco Antonio Caponi y estábamos jugando con Migue Granados y varios chicos más“, cerró.

Grego Rossello hizo una angustiante publicación: "Me frustro y me castigo"

La cuarentena o aislamiento obligatorio por el brote de Coronavirus en nuestro país está comenzando a pegar fuerte a algunas celebridades. En esta oportunidad Grego Rossello abrió su corazón y sorprendió con sus declaraciones.

"Estoy tratando de subir videos todos los días. Hoy fallé. Hoy me pego para el carajo la curentena. Hoy cayó toda la tristeza y frustración acumulada. Venía negando la angustia personal y generalizada que hay y que tengo por todo esto. Sigo con terapia por teléfono, lo hablo, lo razono pero es difícil manejarlo. Tengo bocha de miedos; desde que este bicho agarre a un familiar mayor, o por mis sobrinos (el más chico es de riesgo) que están en Estados Unidos y la cosa allá esta muy complicada. Despues por mi hipocondria a veces pienso que lo tengo yo." comenzó diciendo en la publicación ante más de un millón de seguidores.

"Otra cosa es que me frustro, me frustro mucho. No les pasa? Que dicen; “che tengo todo este tiempo libre debería aprovecharlo más.” Veo a todos entrenando y yo no puedo hacer ni dos flexiones. Estoy como cansado. Es raro. “Debería aprender un idioma” pienso y me frustro y me castigo. De a ratos me pongo contento porque estoy volviendo a generar contenido como no hacia hace 3 o 4 años en esta plataforma y para la gente que me dio todo lo que tengo (ustedes). Al rato me frustro de vuelta porque siento que tienen que ser mejores. Nada alcanza. Te preguntas cuanto falta, entendes que no valorabas una pija antes. Pienso en la economía de bocha de gente que está re complicada, (sigan donando al hogar por favor) y no voy a mentir en la mía también.", explicó en dicho posteo, en el que se lo puede ver junto a su nueva novia.

Cerca del final, afirmó: "Estoy re cagado. Sin tele sin teatros. Con la chica misteriosa todo increíble pero claro, estamos ella y yo en 46 m2 y nos conocemos hace 2 meses nada más . Aparecen las primeras peleas, los miedos. La angustia por dos. Nos damos cuenta que más que nada son producto de esta situación y tenemos que relajar. Hoy dejé el celu casi todo el día. Ahora ya me siento bien. Y si leíste todo esto o te sentís identificado o estás muy al pedo. Vos me dirás pero yo te lo valoro. Tengo los horarios cambiados eso también me frustra. Leer que muere una persona cada seis minutos en NY tambien. Todo es una mierda. Pero no nos queda otra, hay que quedarse en casa . Es lo único que nos garantiza que toda esta frustración termine antes. Ah hay que lavar los platos de vuelta, te juro ya no se no quien los ensucia. Hasta eso me frustra. Coronavirus te odio un montón."