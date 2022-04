Griselda Siciliani: el video donde muestra que Margarita Suar heredó sus habilidades artísticas

Griselda Siciliani cumplió años y publicó todos los saludos que recibió en redes. Además, la ex de Adrián Suar, contó cuál fue el regalo de su hija Margarita Suar que en junio cumple 10 años.

"Ella me hizo un show de cumple. Te amo hijita", escribió Griselda Siciliani al pie del video donde se ve a la pequeña bailando frente a cámara. De esta manera, Margarita Suar dejó ver que heredó los dotes de su mamá para la danza.

Griselda Siciliani habló de los sentimientos que alguna vez tuvo por Adrián Suar

En 2021, Griselda Siciliani habló de los sentimientos que alguna vez tuvo por Adrián Suar, el padre de su hija Margarita. La actriz de 42 años fue consultada al respecto en una entrevista por Mitre Live.

"En realidad, no sé si uno se hace esas preguntas en la vida real. Cada amor, en cada momento, tiene la importancia máxima", dijo la figura luego de que el periodista le preguntara si el actor fue su gran amor.

Adrián Suar y Griselda Siciliani.

Luego, la celebridad argentina agregó: "Todos se transforman y en un punto es muy íntimo. Y en otro punto es algo que no sé si es algo que yo me pregunto. No sabría contestar".

"Nos llevamos genial. Eso está bueno porque somos una familia", finalizó Griselda Siciliani. Cabe recordar que Griselda y Adrián Suar se separaron en el 2016, luego de vivir una relación de ocho años.