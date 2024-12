Antonela Roccuzzo logró crecer en el mundo de la moda, gracias a que descubrió su estilo personal. La esposa de Leo Messi llegó a ser más de lo que todos esperaban, y por eso tiene una carrera como modelo con reconocidas marcas. Las mismas la posicionaron como una referente a nivel mundial, y hoy en día la llevan a diferentes viajes de lujos. Además, es la cara de muchas de ellas, quienes ganan millones por la participación de la empresaria.

Antonela Roccuzzo

De Gucci a Chanel: las marcas que posicionaron a Antonela Roccuzzo como referente mundial

Entre la elegancia y el estilo deportivo; de ser la cara de diversas marcas a tener una propia. Antonela Roccuzzo es una mujer que logró posicionarse alto en el mundo de la moda, manteniendo un perfil bajo y un estilo único. Después de muchos años en la industria, logró cerrar contratos con varias marcas reconocidas que hoy en día mantienen su sociedad. Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Givenchy, Dior, Balenciaga, Chanel y Spotify son solo algunos de los nombres para los que ella trabajó y que la ayudaron a encontrar su estilo.

Antonela Roccuzzo y Louis Vuitton

Antonela Roccuzzo y Spotify

Algunos de los looks que más comparten tienen un estilo deportivo y comfy. Revolve, Alo y Adidas son sus más grandes compañeras a la hora de elegir atuendo para el día a día. Sus redes sociales están repletas de fotos de diferentes campañas, pero, en sentido outfit, ella siempre busca su comodidad. “Estar rodeada de profesionales de la moda me ha ayudado a entender qué me sienta bien, en qué piezas vale la pena invertir y cómo construir un guardarropa sólido", expresó en una de las entrevistas que realizó.

Antonela Roccuzzo, Leo Messi y Adidas

Antonela Roccuzzo y Alo

Antonela Roccuzzo y Revolve

Sin embargo, la moda es más que solo lo que usa y se ve. Por eso, marcas como L'Oréal, Maybelline, Victoria's Secret, Versace y Lancome la llaman para probar sus conjuntos de lencería o perfumería. En general, la esposa de Leo Messi se muestra usando Lancome, su más fiel compañero a la hora de elegir un aroma seductor. A todas estas, deberíamos sumarle Gucci y Prada, quienes acompañan los colores básicos y el maquillaje más bien suave que suele usar.

Antonela Roccuzzo y Lancome

Pero si hay que nombrar a alguien que la acompaña, la mima, y ella está contenta para trabajar, debemos agregar a Tiffany & Co. La reconocida marca de joyas es una de las principales campañas que ella muestra en sus redes sociales. Gracias a sus trabajos en conjunto, Antonela pudo viajar a varios distinos, adentrarse en lujosos eventos y ser la tapa de una reconocida revista estadounidense. Con un estilo de joyas más bien delicado, la joven logró mostrar un lado elegante que elige en varias ocasiones.

Antonela Roccuzzo y Tiffany & Co.

Antonela Roccuzzo y Tiffany & Co.

Antonela Roccuzzo marcó una tendencia en la moda, y lo hizo de la mano de varias marcas de moda. Muchas de ellas son reconocidas desde hace años; pero, a otras, ella se volvió una referente y las ayudó a que crecieran aún más. La esposa de Leo Messi se volvió, además, una empresaria y abrió su marca de ropa infantil: Enfans. Su familia la acompaña en sus proyectos, mientras ella sigue convirtiéndose en una influencer fashionista.

A.E